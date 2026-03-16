ANMAT prohibió la comercialización de cosméticos infantiles y un medicamento

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) oficializó la prohibición de una serie de productos estéticos que circulaban de manera irregular. Entre los más preocupantes se encuentran varios cosméticos infantiles, específicamente brillos labiales y bálsamos, identificados bajo las marcas “MISS BEETY”, “POLA AYIR”, “MAGIC”, “HOLD MORNING” y “MAGIC YOUR LIFE”.
Según el organismo, estos artículos no poseen los registros obligatorios, lo que impide garantizar que hayan sido elaborados en condiciones higiénicas adecuadas o con ingredientes aptos para el uso humano. Al desconocerse su origen y composición, representan un riesgo directo de toxicidad o reacciones alérgicas.
A esta restricción se sumó la Disposición 1390/2026 del Boletín Oficial, que prohíbe el uso, comercialización y publicidad de diecisiete productos para el cabello de la marca “EMILSE ALISADOS”. La medida alcanza a todas sus presentaciones y lotes, ya que la firma no cuenta con la habilitación sanitaria correspondiente para este tipo de tratamientos químicos.
La Anmat prohibió el uso de productos para el cabello de la marca "EMILSE ALISADOS".
Alerta por un medicamento ilegal
En un operativo de fiscalización realizado en una farmacia de Tilcara, Jujuy, la Anmat detectó la venta de un fármaco no autorizado. A través de la Disposición 1389/2026, se prohibió en todo el país el producto “PUNACAP comprimidos recubiertos para el mal de altura (SOROJCHI)”, elaborado por Laboratorios DELTA S.A.
El medicamento, que se presentaba como una solución para los síntomas de la altura, contenía una combinación de paracetamol (450 mg), acetazolamida (250 mg) y cafeína (30 mg). Sin embargo, las autoridades confirmaron que el producto no posee inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) y que el laboratorio fabricante carece de habilitación ante la Anmat.
Al no existir un importador declarado ni documentación de procedencia, el organismo advirtió que no se puede garantizar la seguridad ni la eficacia de sus componentes.
ANMAT prohibió una serie de productos estéticos que circulaban de manera irregular.
Marco legal y riesgos sanitarios
Las medidas adoptadas se fundamentan en la Ley N.º 16.463 y la Resolución N.º 155/98, que exigen la inscripción previa de cualquier producto que afecte la salud humana. La ausencia de trazabilidad impide a las autoridades realizar un control de calidad efectivo, convirtiendo a estos artículos en "productos ilegítimos".
La Anmat reiteró la importancia de adquirir medicamentos y cosméticos únicamente en establecimientos habilitados. En el caso del lote detectado de PUNACAP (Lote 42709251 con vencimiento en 2030), se solicita a la población evitar su consumo de manera absoluta.
La prohibición de estas marcas y productos se mantendrá vigente hasta que las empresas responsables regularicen su situación normativa ante el Estado Nacional.