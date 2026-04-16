Cada 16 de abril, la medicina argentina hace una pausa para reconocer la labor de los endocrinólogos. La fecha no es azarosa: conmemora el nacimiento de Arturo Oñativia, el médico que transformó la salud pública desde el estudio de las hormonas y cuya herencia sigue vigente en cada consultorio donde se busca el equilibrio vital.
El arte de equilibrar el metabolismo: por qué el 16 de abril celebramos a los endocrinólogos
En el silencio de un consultorio, donde los síntomas a veces susurran y otras veces gritan, trabajan los endocrinólogos. Se definen a sí mismos como los relojeros del cuerpo humano. No suelen lidiar con fracturas evidentes ni heridas que sangran a simple vista; su campo es más sutil, casi invisible. Como detectives seriales atentos a los indicios, se mueven entre diminutos mensajeros llamados hormonas, buscando no solo números en un análisis de laboratorio, sino un sentido integral a la salud del paciente.
El legado de Arturo Oñativia: de Salta al país
La elección de esta fecha rinde homenaje al Dr. Arturo Oñativia (1914-1985), una figura cuya trayectoria combinó la excelencia científica con la vocación política. En 1957, en su Salta natal, fundó el Instituto del Bocio, una institución pionera dedicada a combatir una patología que afectaba dramáticamente a la región precordillerana. Con el tiempo, este centro se transformó en el actual Instituto de Endocrinología que hoy lleva su nombre.
Sin embargo, su mayor impacto se sintió en la salud pública nacional. Al asumir como Ministro de Asistencia Social y Salud Pública en 1963, Oñativia impulsó normativas que cambiaron la historia sanitaria argentina. Entre ellas, destaca la Ley Nacional de Iodación de la Sal, una medida simple pero revolucionaria que permitió prácticamente erradicar el bocio endémico en el territorio nacional.
Hormonas: los hilos invisibles de la salud
¿Qué hace exactamente un endocrinólogo hoy? Según explican especialistas la disciplina se encarga de diagnosticar y tratar enfermedades que afectan las glándulas endocrinas. Estas glándulas —como la tiroides, el páncreas, las suprarrenales o la hipófisis— liberan hormonas que regulan funciones vitales: desde el crecimiento y el metabolismo hasta la reproducción y el estado de ánimo.
En la actualidad, las consultas más frecuentes se vinculan con:
- Diabetes: una de las epidemias silenciosas del siglo XXI.
- Trastornos tiroideos: hipotiroidismo e hipertiroidismo, con gran prevalencia en la población adulta.
- Osteoporosis: el manejo del metabolismo del calcio para prevenir fracturas.
- Salud reproductiva y menopausia: el acompañamiento en las distintas etapas hormonales de la vida.
Detectives de la complejidad
A diferencia de otras especialidades más mecánicas, la endocrinología requiere una mirada clínica profunda. 'No lidiamos con lo evidente, sino con lo sistémico', dicen frecuentemente quienes abrazan esta profesión. Un pequeño desajuste en una glándula puede manifestarse como cansancio crónico, cambios de peso inexplicables o alteraciones del sueño.
El desafío moderno para estos profesionales radica en el estilo de vida actual. El estrés, la alimentación ultraprocesada y el sedentarismo actúan como disruptores que ponen a prueba nuestro sistema endocrino. Por eso, la figura del endocrinólogo se vuelve central: son los encargados de recalibrar ese "reloj" interno que permite que el resto del organismo funcione en armonía.
A más de un siglo del nacimiento de Oñativia, su premisa sigue intacta: la endocrinología no es solo el estudio de las glándulas, sino el arte de entender cómo la química interna define nuestra calidad de vida. Hoy, los profesionales santafesinos celebran su día renovando ese compromiso con la precisión y la escucha atenta de esos síntomas que, a veces, solo ellos saben interpretar.