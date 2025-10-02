Estados Unidos

Una investigación revela que la comida chatarra puede alterar la memoria en solo 4 días

El estudio de la UNC School of Medicine de Carolina del Norte (Estados Unidos), publicado en Neuron, muestra cómo las neuronas del hipocampo se vuelven hiperactivas con dietas ricas en grasas saturadas, deteriorando la memoria y aumentando el riesgo de enfermedades como el Alzheimer.