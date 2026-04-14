14 de abril

Día Mundial de la Enfermedad de Chagas: la "enfermedad silenciosa" que afecta a 7 millones de personas

Esta fecha es clave para concientizar sobre una patología que, pese a ser curable si se detecta a tiempo, sigue cobrando 10.000 vidas al año. Con una fuerte presencia en América Latina y una creciente urbanización del riesgo, los especialistas advierten sobre la importancia del diagnóstico precoz y el control del parásito Trypanosoma cruzi.