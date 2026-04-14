Cada 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una fecha clave para concientizar sobre una patología que, pese a ser curable si se detecta a tiempo, sigue cobrando 10.000 vidas al año. Con una fuerte presencia en América Latina y una creciente urbanización del riesgo, los especialistas advierten sobre la importancia del diagnóstico precoz y el control del parásito Trypanosoma cruzi.
Día Mundial de la Enfermedad de Chagas: la "enfermedad silenciosa" que afecta a 7 millones de personas
Esta fecha es clave para concientizar sobre una patología que, pese a ser curable si se detecta a tiempo, sigue cobrando 10.000 vidas al año. Con una fuerte presencia en América Latina y una creciente urbanización del riesgo, los especialistas advierten sobre la importancia del diagnóstico precoz y el control del parásito Trypanosoma cruzi.
Un asesino silencioso en expansión
La enfermedad de Chagas es calificada a menudo como una patología "silenciosa" debido a que su progresión es lenta y, en la mayoría de los casos, cursa de manera asintomática durante años. Sin embargo, detrás de esa calma aparente, el parásito puede causar daños irreversibles. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que unos siete millones de personas están infectadas en el mundo, la gran mayoría en América Latina.
Originalmente restringida a zonas rurales, los movimientos demográficos han trasladado la infección a las ciudades. Hoy, el Chagas se detecta en 44 países, incluyendo naciones de Europa, África y el Pacífico Occidental, convirtiéndose en un desafío sanitario global que trasciende las fronteras del continente americano.
Vías de contagio: más allá de la "vinchuca"
Si bien la transmisión más conocida es a través de los triatominos (conocidos popularmente como vinchucas), existen otras vías que han ganado relevancia epidemiológica. El parásito se transmite cuando el insecto defeca cerca de la picadura y la persona se rasca, facilitando el ingreso del microorganismo. No obstante, la transmisión congénita (de madre a hijo durante el embarazo) es hoy la principal vía de nuevos contagios, ocasionando más de 10.000 casos anuales.
Otras formas de infección incluyen:
- Ingesta de alimentos o bebidas contaminadas.
- Transfusiones de sangre y trasplantes de órganos.
- Accidentes de laboratorio.
Fases de la enfermedad y síntomas
La patología se desarrolla en dos etapas bien diferenciadas. La fase aguda dura unos dos meses y suele presentar síntomas leves o inespecíficos como fiebre, dolor de cabeza o inflamación de ganglios. En algunos casos, aparece el "signo de Romaña" (hinchazón de un párpado) o una lesión cutánea llamada "chagoma".
La fase crónica es la más peligrosa: los parásitos permanecen ocultos en los músculos cardíacos y digestivos. Entre 10 y 30 años después de la infección, hasta un tercio de los pacientes desarrolla afecciones cardíacas graves y un 10% sufre alteraciones digestivas (como el agrandamiento del esófago o colon) que pueden ser fatales.
El desafío del tratamiento temprano
El Chagas es curable si se administra tratamiento con benznidazol o nifurtimox durante la fase aguda. No obstante, la eficacia de estos fármacos disminuye con el paso del tiempo. Por ello, la OMS enfatiza la necesidad de realizar tamizajes a mujeres en edad fértil y recién nacidos, asegurando que el acceso a la medicación sea gratuito y universal.
En el marco de la Hoja de Ruta para las Enfermedades Tropicales Desatendidas, la OMS se ha propuesto eliminar el Chagas como problema de salud pública para el año 2030. Los objetivos incluyen interrumpir la transmisión vectorial y transfusional en todo el mundo y alcanzar una cobertura del 75% en el tratamiento antiparasitario para la población en riesgo. En Argentina, se han logrado avances significativos, aunque algunas regiones aún trabajan para certificar la interrupción de la transmisión domiciliaria.