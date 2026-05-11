Este lunes 11 de mayo, la ciudad de Santa Fe realizó una jornada de actos y presentaciones musicales en conmemoración del Día del Himno Nacional Argentino. La actividad central tuvo lugar en la Costanera, donde bandas militares ejecutaron la canción patria en un escenario que buscó unir la identidad nacional con los íconos representativos de la capital provincial.
El Día del Himno se celebró en la Costanera de Santa Fe con presencia militar
El coronel Juan Pablo Queiruga y el mayor Leandro Paz destacaron el valor del homenaje, subrayando la importancia de mantener vivos los símbolos patrios y la complejidad musical de la obra interpretada.
La organización del evento, coordinada de manera conjunta entre la Municipalidad de Santa Fe y las fuerzas militares, tuvo como objetivo principal recordar la vigencia de los símbolos patrios en medio de la actividad cotidiana de la ciudad. El Coronel Juan Pablo Queiruga destacó la importancia de generar estos espacios de reflexión ante el ritmo de vida actual.
Un respiro en la "vorágine"
“La gente entra en una vorágine de trabajo, de obligaciones y quedan en el olvido determinadas fechas que son trascendenales. Quisimos hacer este acto para que todos aquellos que van en la vorágine y pasan con sus autos por acá, yendo al trabajo o dejando los chicos en la escuela, recuerden que hoy es el día de uno de nuestros importantes símbolos patrios”, señaló Queiruga.
Asimismo, el Coronel justificó la elección de la Costanera y el Puente Colgante para la ceremonia: “¿Hay algo más representativo que Santa Fe Capital que esto? Yo creo que no. No hay nada más representativo que nuestro cartel de Santa Fe y nuestro Puente”.
Durante el acto, se resaltó el valor artístico de la composición nacional. Los responsables de la ejecución musical explicaron que, para lograr el impacto sonoro necesario, se requiere de la intervención de todos los componentes de la banda, aunque algunos instrumentos tengan un rol histórico preponderante.
Al respecto, el Mayor Leandro Paz explicó la complejidad técnica de la pieza:
“El clásico instrumento por excelencia dentro de la banda militar para ejecutar el himno, no puede faltar una trompeta. Pero el himno es una música muy armoniosa, necesitamos de todos los instrumentos para lograr una armonía que caracteriza al himno por su grandeza en cómo suena. No es solamente una canción, sino que, reconocida mundialmente, el Himno Nacional es una obra maestra”.
Identidad y pertenencia
Las autoridades militares también reflexionaron sobre cómo el Himno Nacional, junto al escudo y la bandera, funcionan como los elementos que “nos tipifican y nos distinguen como país en el marco de lo global”.
Además, se hizo mención a la carga emocional que la canción genera en eventos masivos, como los encuentros deportivos, donde el "grito" de la hinchada "mueve montañas" y demuestra la vigencia de la fuerza del himno.
Finalmente, Queiruga vinculó este homenaje con la memoria de los excombatientes: “Siempre que honramos algo patrio nuestros veteranos están, no es algo menor”. Cabe destacar que, mientras se realizaba el acto, parte del alumnado militar se encontraba realizando maniobras de entrenamiento, habiendo iniciado su marcha a pie desde muy temprano por Avenida Freyre hacia Santo Tomé.
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