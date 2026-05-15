Salud integral y estrés

Cortisol alto: cómo saber si el estrés está afectando tu cuerpo y qué señales no hay que ignorar

Cansancio constante, aumento de peso abdominal, insomnio y ansiedad pueden estar relacionados con niveles elevados de cortisol, la hormona que el cuerpo libera frente al estrés. Cada vez más personas presentan síntomas asociados al estrés crónico.