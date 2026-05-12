Las botellas reutilizables se volvieron parte de la rutina diaria de millones de personas. Se usan en oficinas, gimnasios, escuelas y hogares como alternativa al plástico descartable y como símbolo de hábitos más sustentables.
El peligro oculto de las botellas reutilizables: las bacterias que pueden enfermarte
Especialistas advierten que las tapas, pajitas y juntas de goma concentran bacterias y moho que pueden pasar desapercibidos. Recomiendan una limpieza diaria y prestar atención a los malos olores o manchas persistentes.
Sin embargo, especialistas en higiene y microbiología alertan que una limpieza deficiente puede transformarlas en un foco de proliferación de bacterias, hongos y biopelículas capaces de provocar molestias gastrointestinales y otros problemas de salud.
La advertencia surge a partir de investigaciones y análisis recientes sobre la higiene de estos recipientes, donde se detectó que muchas botellas reutilizables contienen microorganismos potencialmente dañinos, especialmente en zonas difíciles de limpiar como tapas deportivas, pajitas internas y juntas de goma.
Miguel Aguado, profesor del Máster de Sostenibilidad y Gestión ESG de la Universidad Europea, explicó que el mayor problema no suele estar en el cuerpo de la botella, sino en los mecanismos de cierre. “La parte más crítica es la tapa y sus mecanismos”, señaló en declaraciones publicadas por La Voz de Galicia.
Dónde se acumulan las bacterias y qué riesgos existen
Los expertos explican que la combinación de humedad constante, restos de saliva y pequeñas partículas orgánicas genera un ambiente ideal para el desarrollo de microorganismos.
Las zonas más complejas de limpiar —como boquillas retráctiles, pajitas y tapas con múltiples piezas— pueden acumular agua estancada y formar biopelículas, una capa de bacterias que muchas veces no se percibe a simple vista.
Diversos estudios citados en las investigaciones encontraron contaminación bacteriana en gran parte de las botellas reutilizadas analizadas. Entre las bacterias detectadas con mayor frecuencia aparecen Escherichia coli y Staphylococcus aureus, microorganismos asociados a infecciones gastrointestinales y otros cuadros oportunistas.
Algunos análisis de laboratorio incluso hallaron concentraciones bacterianas superiores a las presentes en superficies del hogar como grifos de cocina o tapas de inodoros.
Un informe difundido por el portal especializado WaterFilterGuru.com estimó que ciertas botellas reutilizables podían contener millones de unidades formadoras de colonias bacterianas si no eran higienizadas correctamente.
El médico y divulgador español David Callejo advirtió recientemente que las botellas que solo se enjuagan con agua pueden acumular “40.000 veces más bacterias” que algunas superficies sanitarias domésticas. Según explicó, el ambiente cálido y húmedo favorece especialmente el crecimiento de bacterias gramnegativas vinculadas a trastornos digestivos.
Los especialistas aclaran que, en la mayoría de los casos, los síntomas asociados suelen ser leves, como molestias digestivas, diarrea, náuseas o mal olor bucal.
Sin embargo, el riesgo aumenta en personas inmunodeprimidas, adultos mayores y niños pequeños, cuyos sistemas inmunológicos presentan mayor vulnerabilidad frente a la exposición microbiana.
Otro signo de alerta es el olor persistente en la botella, incluso después de haberla lavado. Para los expertos, eso puede indicar la presencia de colonias bacterianas o moho en zonas internas de difícil acceso.
Cómo limpiar correctamente una botella
Los especialistas coinciden en que no alcanza con enjuagar la botella con agua. El protocolo de higiene recomendado incluye lavado diario con agua caliente y detergente, desmontando todas las piezas posibles de la tapa para limpiar los mecanismos internos.
También aconsejan utilizar cepillos finos para acceder a boquillas y conductos internos, además de dejar secar completamente cada componente antes de volver a armar la botella. La humedad residual favorece la formación de hongos y biopelículas.
En algunos casos, las tapas o juntas de goma pueden deteriorarse con el tiempo y transformarse en reservorios permanentes de microorganismos. Por eso, recomiendan reemplazar piezas que presenten manchas persistentes, deformaciones o mal funcionamiento.
Respecto de los materiales, los expertos sostienen que las botellas de acero inoxidable o vidrio suelen ser más fáciles de higienizar y menos propensas a acumular bacterias que algunos plásticos reutilizables. Además, ciertos plásticos pueden degradarse ante altas temperaturas o líquidos calientes.
Los diseños simples, con tapas de rosca convencionales y sin pajitas internas, también resultan más seguros desde el punto de vista sanitario porque tienen menos recovecos donde pueden instalarse microorganismos.
La recomendación general es incorporar el lavado de la botella a la rutina diaria, del mismo modo que se higienizan platos, vasos o cubiertos. Para los expertos, la clave no está en dejar de utilizar recipientes reutilizables, sino en mantener una limpieza adecuada y revisar periódicamente el estado de tapas y accesorios.