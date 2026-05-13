Con la llegada de las jornadas más frías, muchas personas comienzan a sentir molestias en la espalda, especialmente en la zona lumbar y cervical. Aunque el frío no provoca directamente lesiones en la columna, sí genera cambios musculares y posturales que pueden favorecer la aparición de dolores, rigidez y contracturas.
Dolor de columna: cuáles son las posturas correctas para evitar molestias y contracturas
El frío favorece la tensión muscular y puede intensificar dolores cervicales y lumbares. Cómo influye la postura corporal y qué hábitos ayudan a cuidar la columna durante los días de bajas temperatura
En otoño e invierno es frecuente caminar con los hombros elevados, encoger el cuello o permanecer mucho tiempo en posiciones estáticas para conservar el calor corporal. A eso se suma la disminución de la actividad física y el aumento del sedentarismo, factores que impactan directamente sobre la salud musculoesquelética.
Especialistas en traumatología y kinesiología explican que las bajas temperaturas producen una mayor tensión muscular. Cuando el cuerpo siente frío, los músculos tienden a contraerse como mecanismo de defensa para conservar calor. Esa tensión sostenida puede generar dolor, sobrecarga en la columna y menor flexibilidad.
Además, muchas personas pasan más tiempo sentadas, ya sea trabajando, estudiando o descansando en casa. Permanecer varias horas en una mala postura aumenta la presión sobre discos y articulaciones de la columna, especialmente en la región lumbar.
Las posturas que más afectan la columna durante el frío
Uno de los errores más comunes en invierno es encorvar la espalda al caminar o permanecer sentado. Esa posición genera tensión en la zona cervical y dorsal, sobrecargando músculos que ya se encuentran contraídos por el frío.
Los especialistas recomiendan mantener los hombros relajados y evitar adelantar la cabeza. La postura correcta implica sostener la espalda alineada, con el cuello en posición neutra y los pies bien apoyados sobre el suelo cuando se está sentado.
Otro hábito frecuente es permanecer mucho tiempo inmóvil. En invierno muchas personas reducen los movimientos cotidianos y pasan largas horas frente a pantallas, en el sillón o en la cama. La falta de movilidad disminuye la circulación sanguínea y favorece la rigidez muscular.
También es importante prestar atención a la postura al dormir. Dormir boca abajo puede aumentar la tensión cervical y lumbar, mientras que hacerlo de costado con una almohada entre las piernas suele ayudar a mantener una alineación más adecuada de la columna.
En el caso de quienes trabajan frente a computadoras, la altura de la pantalla y de la silla juega un rol fundamental. El monitor debe ubicarse a la altura de los ojos para evitar inclinar el cuello hacia adelante. Además, las rodillas deberían formar un ángulo de 90 grados y la espalda mantenerse apoyada sobre el respaldo.
El uso excesivo del celular es otro factor que influye en el dolor cervical. La llamada “text neck” o “cuello tecnológico” se produce al inclinar repetidamente la cabeza hacia abajo para mirar dispositivos móviles, aumentando la carga sobre las vértebras cervicales.
Durante los días fríos, las contracturas también suelen aparecer en personas que realizan esfuerzos físicos repentinos sin preparación previa. Levantar peso, mover muebles o hacer actividad física intensa sin entrar en calor adecuadamente puede desencadenar lesiones musculares o dolores agudos.
Cómo prevenir dolores lumbares y contracturas
Los especialistas coinciden en que mantenerse activo es una de las mejores herramientas para proteger la columna durante el invierno. Caminar, realizar ejercicios suaves o practicar estiramientos ayuda a conservar la movilidad articular y disminuir la rigidez muscular.
No es necesario realizar actividad física intensa para obtener beneficios. Incluso pequeñas pausas activas durante la jornada pueden marcar la diferencia. Levantarse cada una hora, mover los hombros, estirar el cuello y caminar algunos minutos ayuda a reducir la tensión acumulada.
El calor local también puede colaborar para aliviar molestias musculares. Duchas tibias, mantas térmicas o bolsas de agua caliente pueden relajar la musculatura y disminuir el dolor, especialmente en personas con contracturas frecuentes.
La elección del abrigo es otro aspecto importante. Muchas veces el cuerpo adopta malas posturas simplemente por sensación de frío. Mantener una temperatura corporal adecuada ayuda a evitar la tensión involuntaria de hombros y cuello.
En personas con antecedentes de lumbalgia, hernias de disco o problemas cervicales, el invierno puede intensificar síntomas preexistentes. Por eso se recomienda mantener controles médicos y no suspender tratamientos kinésicos o ejercicios indicados por profesionales.
Los expertos también destacan la importancia de fortalecer la musculatura abdominal y lumbar. Un core fortalecido brinda mayor estabilidad a la columna y reduce el riesgo de lesiones. Actividades como pilates, yoga o ejercicios de bajo impacto suelen ser recomendadas para mejorar la postura y la movilidad.
El estrés es otro factor que influye directamente en el dolor de espalda. Durante situaciones de tensión emocional, muchas personas contraen involuntariamente hombros y cuello, aumentando las molestias musculares. Técnicas de relajación, respiración y descanso adecuado pueden contribuir al bienestar físico general.
Si el dolor persiste varios días, se vuelve intenso o aparece acompañado de hormigueos, pérdida de fuerza o dificultad para movilizarse, es importante realizar una consulta médica. Algunas molestias pueden confundirse con simples contracturas cuando en realidad requieren evaluación profesional.
Cuidar la postura durante el invierno no solo ayuda a prevenir dolores momentáneos, sino que también protege la salud de la columna a largo plazo. Pequeños cambios cotidianos, como sentarse correctamente, moverse con frecuencia y evitar tensiones innecesarias, pueden marcar una diferencia importante en la calidad de vida.