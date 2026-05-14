Bienestar

Dejar de compararte con otros puede mejorar tu salud mental

Una frase atribuida a Sigmund Freud volvió a viralizarse en redes sociales y abrió un debate actual sobre autoestima, ansiedad y salud mental. Especialistas advierten que la comparación constante, especialmente en redes sociales, puede afectar el bienestar emocional y aumentar la frustración cotidiana.