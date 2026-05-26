Sentir un mareo repentino es una experiencia común. A veces aparece al levantarse de la cama, después de varias horas sin comer o en medio de un día agotador. La sensación puede durar apenas segundos, pero alcanza para generar preocupación. Especialistas señalan que, en muchos casos, los mareos leves están relacionados con hábitos cotidianos y no necesariamente con enfermedades graves.
Mareos leves: las señales del cuerpo que muchas veces pasamos por alto
Muchas personas sienten alguna vez una sensación de inestabilidad, “cabeza liviana” o un leve desequilibrio al levantarse rápido. Aunque en la mayoría de los casos no representa un problema grave, los mareos leves pueden ser una señal del cuerpo. Entender por qué ocurren y cuándo prestar atención puede ayudar a prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.
La clave está en diferenciar un episodio ocasional de una situación persistente o acompañada por otros síntomas. Mientras algunos mareos pueden deberse simplemente a falta de agua o a una baja de azúcar en sangre, otros requieren evaluación médica para descartar problemas cardiovasculares, neurológicos o del oído interno.
En los últimos años, además, médicos clínicos y especialistas en bienestar comenzaron a advertir un aumento de consultas vinculadas al cansancio crónico, el estrés y las rutinas desordenadas, factores que también pueden influir directamente en este tipo de síntomas.
Deshidratación, alimentación y cambios bruscos de postura
Una de las causas más frecuentes de los mareos leves es la deshidratación. Muchas personas no toman suficiente agua durante el día y el organismo comienza a dar señales. La sensación de debilidad, el dolor de cabeza y los mareos son algunas de las manifestaciones más habituales.
El problema suele agravarse en jornadas de calor, después de realizar actividad física o en personas que consumen mucho café, alcohol o bebidas energizantes, ya que pueden favorecer la pérdida de líquidos.
Incluso una deshidratación moderada puede afectar la presión arterial y disminuir el flujo sanguíneo hacia el cerebro, generando esa sensación de inestabilidad o “vacío” en la cabeza.
Otro factor muy común es pasar demasiadas horas sin comer. Cuando el cuerpo permanece mucho tiempo sin recibir alimentos, los niveles de glucosa pueden descender y provocar mareos, sudoración, temblores o debilidad.
Esto suele ocurrir en personas que saltean el desayuno, realizan dietas muy restrictivas o mantienen jornadas laborales extensas sin pausas para alimentarse correctamente.
Además, algunos cambios bruscos de postura también pueden desencadenar episodios leves de mareos. Levantarse demasiado rápido de la cama, de una silla o agacharse y reincorporarse de golpe puede provocar una caída momentánea de la presión arterial conocida como hipotensión ortostática.
Aunque generalmente dura pocos segundos, esta situación es más frecuente en adultos mayores, personas con presión baja o quienes atraviesan períodos de estrés físico o emocional.
Estrés, cansancio y falta de sueño: factores cada vez más frecuentes
En la vida actual, el estrés y el agotamiento también ocupan un lugar importante entre las causas de mareos leves. Dormir poco, sostener niveles altos de ansiedad o vivir con tensión constante puede alterar distintas funciones del organismo.
Muchas personas describen sensación de mareo durante períodos de mucha exigencia laboral, emocional o académica. En algunos casos aparece junto con palpitaciones, respiración acelerada o tensión muscular.
El cuerpo muchas veces expresa el estrés acumulado mediante síntomas físicos. El sistema nervioso permanece en estado de alerta y eso puede generar sensación de desequilibrio, fatiga o falta de concentración.
La falta de descanso también juega un papel central. Dormir menos de lo necesario afecta la oxigenación cerebral, la presión arterial y la capacidad de recuperación física. El resultado puede ser cansancio persistente y episodios de mareos durante el día.
El uso excesivo de pantallas es otro elemento que comenzó a relacionarse con estos síntomas. Permanecer muchas horas frente a computadoras o celulares puede generar fatiga visual y tensión cervical, dos factores que también pueden producir sensación de inestabilidad.
A esto se suma el sedentarismo. Pasar demasiadas horas sentado reduce la circulación y puede favorecer molestias físicas que terminan manifestándose como mareos leves o sensación de debilidad.
Cuándo consultar y qué señales no deben ignorarse
Aunque la mayoría de los mareos leves no suele representar un problema grave, existen situaciones en las que es importante buscar atención médica.
Se recomienda consultar cuando los episodios se vuelven frecuentes, aparecen de manera repentina sin causa clara o se acompañan de síntomas como dificultad para hablar, pérdida de fuerza, dolor en el pecho, desmayos, visión borrosa o problemas para caminar.
También es importante prestar atención si los mareos aparecen junto con zumbidos en los oídos, pérdida auditiva o sensación de que “todo gira”, ya que podrían estar relacionados con alteraciones del oído interno, como el vértigo.
En personas con hipertensión, diabetes, anemia o enfermedades cardíacas, los mareos nunca deben minimizarse, especialmente si se repiten.
El cuerpo suele enviar señales antes de que aparezcan problemas mayores. Mantener una hidratación adecuada, comer de manera equilibrada, descansar bien y evitar períodos prolongados de estrés puede ayudar a prevenir gran parte de estos episodios.
Entre las recomendaciones más frecuentes aparecen tomar agua regularmente, evitar ayunos extensos, levantarse despacio después de estar acostado y sostener horarios de sueño más estables.
La actividad física moderada también ayuda a mejorar la circulación y reducir síntomas relacionados con el cansancio y la tensión acumulada.