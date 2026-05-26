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Mareos leves: las señales del cuerpo que muchas veces pasamos por alto

Muchas personas sienten alguna vez una sensación de inestabilidad, “cabeza liviana” o un leve desequilibrio al levantarse rápido. Aunque en la mayoría de los casos no representa un problema grave, los mareos leves pueden ser una señal del cuerpo. Entender por qué ocurren y cuándo prestar atención puede ayudar a prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.