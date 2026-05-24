Higiene en el hogar

La esponja de cocina puede tener más bacterias que un inodoro: qué recomiendan los especialistas

Diversos estudios científicos alertaron sobre la gran cantidad de microorganismos que pueden acumular las esponjas utilizadas para lavar platos. Expertos recomiendan cambiar hábitos de limpieza y reemplazarlas con frecuencia para reducir riesgos sanitarios.