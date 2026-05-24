La esponja de cocina es uno de los objetos más utilizados dentro del hogar, pero también uno de los que más bacterias puede acumular. Investigaciones realizadas en distintos países advirtieron que este elemento cotidiano reúne condiciones ideales para el desarrollo de microorganismos potencialmente dañinos para la salud.
La esponja de cocina puede tener más bacterias que un inodoro: qué recomiendan los especialistas
Diversos estudios científicos alertaron sobre la gran cantidad de microorganismos que pueden acumular las esponjas utilizadas para lavar platos. Expertos recomiendan cambiar hábitos de limpieza y reemplazarlas con frecuencia para reducir riesgos sanitarios.
La combinación de humedad, restos de comida y temperaturas templadas convierte a las esponjas en un ambiente favorable para la proliferación bacteriana. Algunos estudios incluso detectaron concentraciones microbianas comparables a las presentes en materia fecal humana.
Especialistas en microbiología y salud pública sostienen que el problema no suele percibirse porque las esponjas aparentan estar limpias después del lavado. Sin embargo, a nivel microscópico, pueden albergar millones e incluso miles de millones de bacterias.
Qué encontraron los estudios científicos
Uno de los trabajos más citados sobre el tema fue realizado en Alemania en 2017. Investigadores analizaron esponjas domésticas usadas y detectaron cerca de 54 mil millones de células bacterianas por centímetro cúbico en algunas muestras.
El estudio identificó además 362 tipos distintos de bacterias dentro de las esponjas examinadas. Entre ellas aparecían microorganismos asociados a enfermedades gastrointestinales e infecciones oportunistas.
Los científicos explicaron que las esponjas ofrecen un entorno especialmente favorable para la supervivencia bacteriana debido a su estructura porosa y capacidad para retener humedad durante largos períodos.
En paralelo, una investigación desarrollada por la organización estadounidense NSF International ya había advertido en 2011 que las esponjas de cocina figuraban entre los objetos más contaminados del hogar.
El relevamiento incluyó distintos ambientes domésticos y concluyó que las esponjas presentaban mayores niveles de contaminación bacteriana que otros elementos habitualmente considerados “sucios”, como los asientos de inodoros.
Según ese análisis, aproximadamente el 75 % de las esponjas examinadas contenían bacterias vinculadas a grupos que incluyen Salmonella y Escherichia coli, microorganismos capaces de provocar infecciones digestivas.
Más recientemente, un estudio realizado en Noruega en 2021 comparó la acumulación bacteriana en esponjas y cepillos para lavar platos. Los investigadores observaron que los cepillos tendían a secarse más rápido entre usos, lo que reducía significativamente la supervivencia de bacterias.
En cambio, las esponjas mantenían niveles elevados de humedad durante varias horas, favoreciendo la multiplicación microbiana. En algunos casos, los investigadores estimaron concentraciones cercanas a mil millones de bacterias por esponja.
Los especialistas remarcaron además que ciertos métodos domésticos utilizados para “desinfectar” las esponjas no siempre resultan eficaces. Uno de los puntos más discutidos fue el uso del microondas como sistema de limpieza.
Cómo reducir los riesgos en la cocina
De acuerdo con los investigadores, calentar la esponja en el microondas puede eliminar parte de las bacterias más sensibles, pero también permitir la supervivencia de microorganismos más resistentes que luego vuelven a multiplicarse rápidamente.
Por ese motivo, diversos especialistas recomiendan directamente reemplazar las esponjas con frecuencia en lugar de intentar reutilizarlas durante largos períodos.
Entre las principales sugerencias aparecen cambiar la esponja cada una o dos semanas, dejarla secar completamente después de cada uso y evitar que permanezca constantemente húmeda dentro de la pileta de cocina.
También se aconseja enjuagarla bien luego de lavar utensilios o superficies con restos de alimentos crudos, especialmente carnes y huevos, ya que esos productos pueden transportar bacterias peligrosas.
Otra recomendación creciente es reemplazar las esponjas tradicionales por cepillos de cocina. Según los estudios, las cerdas permiten un secado más rápido y reducen las condiciones favorables para el desarrollo bacteriano.
En países del norte de Europa, como Noruega y Dinamarca, el uso de cepillos para lavar platos es una práctica extendida desde hace años, precisamente por cuestiones vinculadas a higiene y durabilidad.
Especialistas en salud pública señalan además que la contaminación cruzada representa uno de los principales riesgos dentro de la cocina doméstica. Una esponja contaminada puede transferir bacterias a platos, mesadas, utensilios y manos.
Aunque la mayoría de las bacterias presentes en el hogar no generan enfermedades graves en personas sanas, determinados microorganismos pueden representar un problema para niños pequeños, adultos mayores o personas inmunosuprimidas.
Por eso, remarcan que mantener hábitos simples de higiene dentro de la cocina puede contribuir a reducir riesgos sanitarios cotidianos que muchas veces pasan inadvertidos.
La limpieza adecuada de utensilios, el lavado frecuente de manos y el recambio regular de elementos de limpieza siguen apareciendo entre las medidas más recomendadas por especialistas para mantener ambientes domésticos más seguros.