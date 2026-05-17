Las recetas caseras continúan siendo protagonistas de las meriendas familiares, especialmente durante los domingos, cuando muchas personas aprovechan para cocinar algo dulce sin demasiada complejidad. Entre las preparaciones que ganaron popularidad en los últimos años aparecen los cuadrados de limón, una combinación equilibrada entre masa suave y relleno cítrico.
Cuadrados de limón: una receta fácil para preparar este domingo por la tarde
Con una base suave y un relleno cítrico, los cuadrados de limón aparecen como una opción simple y distinta para acompañar el mate, el café o el té durante el fin de semana.
Su sabor fresco y su textura liviana los convierten en una alternativa diferente a las tortas tradicionales. Además, pueden prepararse con ingredientes básicos y requieren pocos pasos, algo ideal para quienes buscan una receta práctica para compartir durante la tarde.
Otra ventaja es que se conservan bien en heladera y pueden servirse fríos o a temperatura ambiente.
Ingredientes
Para una fuente mediana se necesitan:
Para la base:
200 gramos de harina
100 gramos de manteca fría
80 gramos de azúcar
1 huevo
Para el relleno:
Jugo de 3 limones
Ralladura de 2 limones
2 huevos
150 gramos de azúcar
2 cucharadas de maicena
Opcional:
Azúcar impalpable para decorar
El primer paso consiste en preparar la base mezclando harina, azúcar y manteca fría hasta obtener una textura arenosa. Luego se incorpora el huevo y se forma una masa suave.
La masa se estira en una fuente enmantecada y se lleva al horno precalentado durante unos 15 minutos, hasta que apenas comience a dorarse.
Cómo lograr un relleno cremoso y equilibrado
Mientras se cocina la base, se prepara el relleno mezclando huevos, azúcar, jugo y ralladura de limón junto con la maicena.
Una vez integrada la preparación, se vuelca sobre la base precocida y se lleva nuevamente al horno durante aproximadamente 20 minutos.
El relleno debe quedar firme pero suave en el centro.
Después de enfriar, la preparación se corta en cuadrados y puede decorarse con azúcar impalpable antes de servir.
Una opción distinta para la merienda
Los sabores cítricos ganaron espacio en las recetas caseras por aportar frescura y equilibrio en preparaciones dulces. En el caso de los cuadrados de limón, la combinación entre lo ácido y lo dulce permite obtener una merienda liviana y fácil de compartir.
Además, se trata de una receta adaptable: algunas versiones incorporan naranja, lima o incluso coco rallado para variar el sabor.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, los cuadrados de limón aparecen como una alternativa práctica para renovar la mesa dulce durante la tarde del domingo.
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