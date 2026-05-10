Cuando el frío se instala, las recetas simples y recién horneadas ganan protagonismo. Los scones de queso aparecen como una alternativa ideal para quienes buscan algo rico, rápido y casero sin pasar horas en la cocina. Crocantes por fuera y suaves por dentro, son perfectos para disfrutar en una tarde de bajas temperaturas.
Scones de queso calentitos: una receta rápida y perfecta para una merienda de domingo frío
Con pocos ingredientes y listos en menos de 30 minutos, los scones caseros son una de las opciones más prácticas y sabrosas para acompañar el mate, el café o el té durante las tardes otoñales.
Las meriendas cuando hace frío tienen algo especial. El aroma del horno encendido, una bebida caliente y una preparación casera pueden transformar una tarde fría en un momento mucho más cálido y reconfortante.
Entre las recetas más fáciles y rendidoras para este tipo de días aparecen los clásicos scones de queso. No requieren amasados complejos ni tiempos largos de espera y pueden prepararse con ingredientes que generalmente ya están en casa.
Además, tienen otra ventaja importante: funcionan tanto para una merienda como para acompañar sopas, picadas o desayunos de fin de semana.
Cómo hacer scones de queso en pocos pasos
La receta básica lleva harina, manteca y queso rallado, aunque muchas personas suman hierbas, semillas o distintos tipos de queso para darles más sabor.
Ingredientes
250 gramos de harina leudante
80 gramos de manteca fría
100 gramos de queso rallado
1 huevo
100 ml de leche
Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
En un bowl, mezclar la harina con la manteca fría cortada en cubos pequeños.
Integrar con las manos hasta formar una textura arenosa.
Agregar el queso rallado, sal y pimienta.
Incorporar el huevo y la leche.
Mezclar hasta formar una masa suave, sin amasar demasiado.
Estirar la masa de unos 2 centímetros de espesor.
Cortar círculos con un vaso o cortante.
Colocar en una placa y cocinar en horno fuerte durante 15 a 20 minutos hasta que estén dorados.
Se pueden servir solos o acompañados con queso crema, manteca o incluso alguna mermelada casera para quienes disfrutan la mezcla de sabores dulces y salados.
El regreso de las recetas simples y caseras
En los últimos años crecieron notablemente las búsquedas de recetas fáciles vinculadas a la cocina hogareña. Preparaciones rápidas, económicas y reconfortantes se volvieron tendencia especialmente durante los meses fríos.
Especialistas en bienestar remarcan que cocinar también puede ser una actividad positiva para reducir el estrés cotidiano. Dedicar un momento a preparar algo casero ayuda a desacelerar y genera sensación de disfrute y confort.
Los scones tienen además un componente práctico: pueden prepararse rápidamente y adaptarse a distintos gustos. Algunas versiones incluyen queso azul, cebolla de verdeo, orégano o semillas, mientras que otras reemplazan parte de la harina por integral.
Otra ventaja es que no requieren técnicas complicadas. Incluso quienes no tienen experiencia en cocina suelen lograr buenos resultados desde el primer intento.
En días como este domingo frío en Santa Fe, las recetas simples y calentitas vuelven a ocupar un lugar especial. Y pocas cosas combinan tan bien con una tarde de otoño como unos scones recién horneados y una taza de café o mate caliente.