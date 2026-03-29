Este 29 de marzo, la tradición se renueva en las mesas argentinas, pero con una vuelta de tuerca hacia el bienestar. Los clásicos ñoquis del 29 no tienen por qué ser un plato pesado; por el contrario, la versión de calabaza se presenta como una alternativa superadora que aporta fibra, betacarotenos y un índice glucémico más equilibrado que la receta tradicional de papa.
Incorporar esta variante a la rutina permite mantener viva la costumbre de fin de mes sin descuidar la salud. Al utilizar la calabaza como base, obtenemos una masa más ligera, con un color vibrante y un dulzor natural que reduce la necesidad de sumar exceso de sal.
La calabaza es la protagonista de esta receta.
Paso a paso para una masa perfecta
Para que los ñoquis resulten suaves y no demanden demasiada harina, seguí este procedimiento sencillo:
Cocción de la calabaza: Cortá una calabaza mediana (tipo anco o cabutia) por la mitad y cocinala al horno o microondas con cáscara hasta que esté bien tierna. Evitá hervirla, ya que el exceso de agua arruina la consistencia de la masa.
Elaboración del puré: Retirá la pulpa con una cuchara y pisala en caliente hasta obtener un puré liso y sin grumos. Dejá enfriar a temperatura ambiente para que evapore el resto de humedad.
Ñoquis de calabaza: una opción saludable para cumplir con la tradición del 29.
Ligado y sabor: Incorporá al puré frío un huevo, dos cucharadas de queso rallado fino, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
Integración de la harina: Agregá aproximadamente 250 a 300 gramos de harina (puede ser 0000 o integral) de a poco. El secreto es no amasar, sino unir los ingredientes con movimientos suaves hasta formar un bollo que no se pegue tanto a las manos.
Formado y cocción: Armá cordones finos, cortá los dados de unos 2 centímetros y pasalos por un tenedor si deseás la forma tradicional. Cocinalos en abundante agua hirviendo con sal; cuando suban a la superficie, retiralos de inmediato.
Elegir calabaza para este ritual aporta beneficios concretos a la salud. Su alto contenido de Vitamina A es fundamental para la visión y el sistema inmunológico, mientras que su aporte de potasio ayuda a regular la presión arterial.
Para completar el círculo del bienestar, se sugiere acompañar estos ñoquis con una salsa liviana: un salteado de tomates cherry con albahaca fresca o simplemente un hilo de aceite de oliva y semillas tostadas. Así, el 29 deja de ser solo una tradición para convertirse en una oportunidad de nutrir el cuerpo con lo mejor de la estación.