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Buñuelos de yogur: la receta ideal para una tarde dulce y diferente

Una alternativa simple que reemplaza parte de los ingredientes tradicionales para lograr una textura más ligera. Paso a paso para prepararlos en pocos minutos y disfrutar de un bocado esponjoso.

Buñuelos de yogur.Buñuelos de yogur.
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A la hora de la merienda, salir de las opciones industriales no solo es más saludable, sino que permite jugar con sabores y texturas. Los buñuelos de yogur se presentan como una opción superadora a la receta clásica, aportando una humedad única y una suavidad que los convierte en el acompañamiento perfecto para el mate o el café.

La clave de esta preparación reside en el uso del yogur natural o griego, que además de sabor, ayuda a que la masa resulte más aireada sin necesidad de largos tiempos de levado.

buñuelosLa receta ideal para una tarde dulce y diferente.

Ingredientes necesarios

Para preparar estos bocaditos en casa vas a necesitar:

  • 250 g de yogur (natural o griego, sin azúcar preferentemente).
  • 2 huevos.
  • 50 g de azúcar (o su equivalente en edulcorante apto para cocción).
  • Ralladura de un limón o esencia de vainilla.
  • 250 g de harina leudante (o harina común con una cucharadita de polvo de hornear).
  • Una pizca de sal.
  • Aceite para freír y azúcar extra para rebozar.
buñuelosUna merienda original.

Preparación paso a paso

  • Mezcla base: En un bol, batir los huevos con el azúcar y la ralladura de limón hasta que la mezcla esté espumosa.
  • Incorporación: Agregar el yogur y mezclar bien hasta integrar.
  • Secos: Tamizar la harina con la pizca de sal e incorporarla a la preparación con movimientos suaves hasta obtener una masa homogénea y espesa.
  • Cocción: Calentar abundante aceite en una olla (no debe estar humeante para que no se quemen por fuera y queden crudos por dentro). Con ayuda de dos cucharas, ir volcando pequeñas porciones de masa.
  • Finalizado: Una vez dorados, retirar con espumadera, pasar por papel absorbente y, mientras sigan calientes, rebozar levemente en azúcar.
Mirá tambiénCómo preparar un budín de chocolate y café húmedo y fácil

Tips para una versión más saludable

Si buscás una opción con menos calorías, podés probar cocinarlos en la freidora de aire (airfryer) a 180°C durante unos 8-10 minutos, pincelándolos apenas con un poco de aceite. También podés reemplazar la harina blanca por harina integral fina para sumar fibra a la merienda.

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