Cómo preparar un budín de chocolate y café húmedo y fácil
Esta preparación combina cacao y café para potenciar el sabor del chocolate y lograr una textura húmeda. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, se puede preparar un budín casero ideal para la merienda.
Budín de chocolate y café, una variante que combina el sabor intenso del cacao con el aroma del café
Preparar algo dulce en casa no siempre requiere técnicas complejas ni largas horas en la cocina. Una de las recetasque se popularizó recientemente en portales gastronómicos es el budín de chocolate y café, una variante que combina el sabor intenso del cacao con el aroma del café y que puede cocinarse en menos de 40 minutos.
Este tipo de preparación forma parte de los clásicos de la repostería casera: recetas simples, con ingredientes habituales y pensadas para acompañar una merienda o el desayuno. Además, su elaboración es accesible incluso para quienes tienen poca experiencia en la cocina.
Aunque la receta base es sencilla, el budín de chocolate y café admite diferentes variantes
La particularidad de esta versión es que el café no solo aporta un toque aromático, sino que también potencia el sabor del chocolate y contribuye a una textura más húmeda en la masa.
Uno de los motivos por los que esta receta se volvió popular es su simplicidad. El budín se prepara con productos que suelen encontrarse en cualquier cocina: harina, azúcar, cacao, huevo, aceite, café fuerte y esencia de vainilla.
El uso de aceite en lugar de manteca es otro de los factores que ayudan a lograr una miga más húmeda y esponjosa, característica buscada en este tipo de preparaciones. Además, el café aporta profundidad al sabor del cacao, generando un equilibrio entre lo dulce y lo intenso.
Ingredientes
200 gramos de harina
100 gramos de azúcar
media taza de cacao amargo
una cucharadita de polvo de hornear
1 huevo
media taza de aceite
media taza de café fuerte
una cucharadita de esencia de vainilla
Este tipo de preparación forma parte de los clásicos de la repostería casera
La preparación comienza con el horno precalentado a 180 grados, mientras se engrasa un molde para budín. Luego se mezclan en un recipiente los ingredientes secos: harina, cacao, azúcar y polvo de hornear.
A continuación se agregan los ingredientes líquidos —el huevo, el aceite, el café y la vainilla— y se mezcla hasta lograr una masa homogénea. Finalmente, la preparación se coloca en el molde y se hornea durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie esté firme y el interior cocido.
Una vez retirado del horno, se recomienda dejarlo enfriar antes de desmoldar para que la estructura del budín se mantenga firme.
Formas de servir
Aunque la receta base es sencilla, el budín de chocolate y café admite diferentes variantes según los gustos o los ingredientes disponibles en casa.
Una opción frecuente es agregar trozos de chocolate, nueces o avellanas a la masa antes de llevarla al horno. Estos ingredientes aportan textura y generan contrastes de sabor.
Otra alternativa consiste en incorporar especias como canela o cardamomo, que suman aromas y matices a la preparación.
En cuanto a la presentación, el budín puede servirse de distintas maneras. Algunas personas prefieren consumirlo solo, mientras que otras optan por acompañarlo con crema batida, helado de vainilla o una cobertura de chocolate derretido.
También existe la posibilidad de preparar un glaseado de café, mezclando azúcar impalpable con una pequeña cantidad de café concentrado, para reforzar el sabor característico de la receta.
Este tipo de budines caseros suele formar parte de las preparaciones más habituales en la repostería doméstica. Su origen se relaciona con las tradiciones europeas de los puddings y cakes, que comenzaron a elaborarse con ingredientes simples y buscaban obtener productos que se conservaran durante varios días.
Con el paso del tiempo, el cacao se incorporó a estas masas dulces, dando origen a las variantes de chocolate que hoy forman parte de las recetas clásicas.
En la actualidad, el budín sigue siendo una opción práctica para quienes buscan preparar algo dulce en poco tiempo. La combinación de chocolate y café, además de su facilidad de elaboración, lo convierte en una alternativa frecuente para compartir en reuniones familiares o acompañar el mate o el café de la tarde.