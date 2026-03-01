Cómo hacer postre de vainilla casero: receta fácil, económica
Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, esta versión casera del clásico postre tipo Serenito es ideal para resolver un antojo dulce sin gastar de más. Lleva leche, dulce de leche y maicena, y se puede personalizar con toppings como rocklets.
Esta receta casera permite lograr una versión similar en apenas media hora
El postre tipo Serenito es uno de los favoritos de grandes y chicos por su textura cremosa y sabor dulce. Aunque suele comprarse en el supermercado, también puede prepararse en casa de manera sencilla y económica. Esta receta casera permite lograr una versión similar en apenas media hora, usando ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.
Ingredientes (para 2 porciones)
250 cc de leche
1 cucharada de azúcar
1 cucharada de maicena
1 a 2 cucharadas de dulce de leche (a gusto)
Esencia de vainilla (cantidad necesaria)
Rocklets u otros confites (opcional, para decorar)
El postre tipo Serenito es uno de los favoritos de grandes y chicos
Paso a paso
1. Preparar la base
Colocar la mitad de la leche en una cacerola y llevar a fuego medio. En un bowl aparte, mezclar la leche restante con el azúcar y la maicena. Revolver bien hasta que no queden grumos y todo esté completamente disuelto.
2. Unir las preparaciones
Cuando la leche de la cacerola comience a calentarse (sin hervir fuerte), incorporar la mezcla con maicena y azúcar. Revolver constantemente para evitar que se formen grumos y lograr una textura homogénea.
3. Darle sabor y cremosidad
A medida que la preparación se espese, agregar el dulce de leche y mezclar durante aproximadamente un minuto más. Luego retirar del fuego, sumar unas gotas de esencia de vainilla y revolver nuevamente.
4. Enfriar correctamente
Volcar la mezcla en un recipiente o vasitos individuales. Colocar film en contacto con la superficie para evitar que se forme una capa seca. Llevar a la heladera durante al menos dos horas, hasta que esté bien frío y firme.
5. Decorar y servir
Antes de consumir, agregar los rocklets o el topping elegido. También se puede reemplazar por chips de chocolate, galletitas trituradas o frutos secos.
Ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.
Un postre simple y adaptable
Una de las ventajas de esta receta es su versatilidad. Se puede ajustar el nivel de dulzor sumando más o menos dulce de leche, o incluso reemplazarlo por cacao para una versión chocolatada. También es posible usar edulcorante apto para cocción si se busca una alternativa con menos azúcar.
Además de ser económica, esta preparación permite evitar conservantes y adaptar los ingredientes según las preferencias familiares. Es una opción práctica para meriendas, postres rápidos o para cocinar con chicos.