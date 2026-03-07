Cocina casera

Cómo hacer bizcochuelo de naranja con harina integral: receta fácil y lista en menos de una hora

El bizcochuelo de naranja con harina integral es una alternativa sencilla para preparar en casa. Con ingredientes básicos y un tiempo de elaboración corto, esta receta combina sabor cítrico y una textura esponjosa, ideal para acompañar desayunos o meriendas.