Cómo hacer bizcochuelo de naranja con harina integral: receta fácil y lista en menos de una hora

El bizcochuelo de naranja es una de las preparaciones más tradicionales de la repostería casera. Su aroma cítrico y su textura suave lo convierten en una opción frecuente para acompañar el mate, el café o la merienda familiar.
El bizcochuelo de naranja con harina integral es una alternativa sencilla para preparar en casa. Con ingredientes básicos y un tiempo de elaboración corto, esta receta combina sabor cítrico y una textura esponjosa, ideal para acompañar desayunos o meriendas.
En los últimos años, distintas versiones de esta receta incorporaron harina integral para sumar fibra y nutrientes, sin perder el sabor característico del clásico bizcochuelo.
La preparación es simple y puede realizarse con ingredientes habituales de la cocina doméstica. Además, requiere poco tiempo: en menos de una hora es posible tener listo un bizcochuelo casero que puede compartirse en reuniones familiares o guardarse para varios días.
El bizcochuelo de naranja con harina integral se caracteriza por una miga húmeda y aireada, en la que el jugo y la ralladura de naranja aportan aroma y sabor. Esta versión mantiene la estructura clásica del bizcochuelo tradicional, pero utiliza harina integral en lugar de harina refinada, lo que añade fibra y ciertos nutrientes a la preparación.
Para elaborar esta receta se utilizan ingredientes básicos que suelen encontrarse en cualquier hogar. Entre ellos se incluyen huevos, azúcar, aceite neutro, jugo de naranja natural y harina integral, además de polvo para hornear y una pizca de sal. También puede sumarse esencia de vainilla para reforzar el aroma de la preparación.
En términos generales, el tiempo total de elaboración ronda los 55 minutos. De ese período, aproximadamente 15 minutos se destinan a la preparación de la mezcla y el resto al horneado.
Ingredientes
3 huevos grandes
180 gr de azúcar (puede ser rubia)
120 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
200 ml de jugo de naranja natural (recién exprimido)
Ralladura fina de 1 naranja
220 gr de harina integral fina
1 sobre (10 gr) de polvo para hornear
1 pizca de sal
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Paso a paso
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde de 22 a 24 cm.
Batir los huevos junto con el azúcar hasta formar una mezcla bien espumosa y clara.
Incorporar el aceite en forma de hilo, mezclando con suavidad para mantener el volumen alcanzado.
Sumar la ralladura y el jugo de naranja. Si se desea, añadir la esencia de vainilla.
Tamizar la harina integral con el polvo para hornear y la pizca de sal. Integrar en dos tandas a la mezcla líquida, siempre con movimientos envolventes y suaves.
Volcar la preparación en el molde y nivelar. Consejo técnico: evitar golpear el molde, así el bizcochuelo no perderá aire y quedará bien alto.
Llevar al horno y cocinar durante 40 minutos. Punto clave: no abrir el horno antes de los 30 minutos para evitar que la torta baje.
Para comprobar la cocción, pinchar el centro con un palillo; si sale seco, está listo.
Retirar del horno y dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar sobre una rejilla.
Dejar enfriar completamente y servir solo, con azúcar impalpable o una salsa ligera de naranja.