Las recetas dulces de elaboración sencilla continúan ganando espacio en los hogares, especialmente aquellas que requieren pocos ingredientes y estan listas en poco tiempo.
Cómo hacer cookies con chips de chocolate
Una preparación simple que se puede realizar en casa en pocos pasos y con productos accesibles. Ideal para acompañar el mate o el café.
En ese contexto, las cookies con chips de chocolate se consolidan como una de las opciones más elegidas para la merienda o el desayuno, tanto por su practicidad como por su sabor.
Receta paso a paso
Ingredientes
125 g de manteca a temperatura ambiente.
100 g de azúcar blanco.
100 g de azúcar moreno.
1 huevo grande.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
250 g de harina de trigo.
1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio.
1/4 cucharadita de sal.
200 g de chips de chocolate.
Procedimiento
Precalienta el horno a 180°C y cubre una bandeja de horno con papel pergamino.
En un bol grande, batir la manteca con el azúcar blanco y el azúcar moreno hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
Añadir el huevo y la esencia de vainilla, y mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén integrados.
En otro bol, tamizar la harina junto con el bicarbonato de sodio y la sal.
Incorporar gradualmente los ingredientes secos a la mezcla de manteca, mezclando hasta formar una masa homogénea.
Añadir los chips de chocolate y mézclalos bien con la masa.
Formar pequeñas bolitas con la masa y colócalas en la bandeja, dejando espacio entre ellas para que se expandan al hornearse.
Hornear las cookies durante 10 minutos o hasta que los bordes estén dorados.
Dejar enfriar las cookies en la bandeja durante unos minutos antes de transferirlas a una rejilla para que se enfríen completamente.
Variantes, consejos y conservación
Más allá de la receta tradicional, existen múltiples variantes que amplían las posibilidades de esta preparación. Algunas opciones incluyen el reemplazo parcial de la harina por avena, el uso de azúcar mascabo o la incorporación de frutos secos.
También es frecuente encontrar versiones sin gluten o con menor contenido de azúcar, pensadas para personas con necesidades alimentarias específicas. En estos casos, se sustituyen algunos ingredientes por alternativas aptas, sin modificar significativamente el proceso de elaboración.
Otro aspecto relevante es el control del horneado. Una cocción excesiva puede derivar en galletas demasiado secas, mientras que un tiempo insuficiente puede afectar la textura final. Por eso, se recomienda prestar atención al color y a la consistencia más que al tiempo exacto.
En cuanto a la conservación, las cookies pueden guardarse en recipientes herméticos durante varios días sin perder sus características. Incluso es posible congelar la masa cruda para utilizarla en otro momento, lo que permite optimizar tiempos en la cocina.