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Cocina casera

Budín de banana fácil y rápido

Con pocos ingredientes y pasos simples, esta preparación se consolida como una buena opción para resolver meriendas

Ideal para desayunos y meriendasIdeal para desayunos y meriendas
 10:01
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En tiempos donde la practicidad en la cocina gana protagonismo, el budín de banana es una buena opción por su preparación sencilla, económica y adaptable.

Receta

El atractivo principal de este tipo de preparaciones radica en su simpleza. Con ingredientes básicos.

Ingredientes para 2 budines

Rico y saludableRico y saludable

2 tazas harina

1 taza azúcar

1 taza leche

2 bananas

1 huevo

polvo de hornear

Una receta para tener siempre a manoUna receta para tener siempre a mano

Paso a paso

El procedimiento comienza con el pisado de las bananas, un paso clave que define la textura y el sabor final. A esa base se le incorpora el huevo y el azúcar, logrando una mezcla homogénea. Luego se suman la harina y la leche, integrando todos los ingredientes hasta obtener una preparación uniforme.

Una vez lista la mezcla, se vierte en un molde previamente enmantecado y se lleva al horno. La cocción, que puede extenderse entre 40 y 50 minutos, se inicia a temperatura baja para luego incrementarse, lo que permite una cocción pareja.

Variantes: se le puede agregar una banana entera en el interior del budín o espolvorear azúcar en la superficie antes de hornear, lo que genera una capa crocante.

El resultado es un producto casero, de textura húmeda y sabor intenso, que puede consumirse tanto en el desayuno como en la merienda.

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