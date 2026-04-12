En tiempos donde la practicidad en la cocina gana protagonismo, el budín de banana es una buena opción por su preparación sencilla, económica y adaptable.
Budín de banana fácil y rápido
Con pocos ingredientes y pasos simples, esta preparación se consolida como una buena opción para resolver meriendas
Receta
El atractivo principal de este tipo de preparaciones radica en su simpleza. Con ingredientes básicos.
Ingredientes para 2 budines
2 tazas harina
1 taza azúcar
1 taza leche
2 bananas
1 huevo
polvo de hornear
Paso a paso
El procedimiento comienza con el pisado de las bananas, un paso clave que define la textura y el sabor final. A esa base se le incorpora el huevo y el azúcar, logrando una mezcla homogénea. Luego se suman la harina y la leche, integrando todos los ingredientes hasta obtener una preparación uniforme.
Una vez lista la mezcla, se vierte en un molde previamente enmantecado y se lleva al horno. La cocción, que puede extenderse entre 40 y 50 minutos, se inicia a temperatura baja para luego incrementarse, lo que permite una cocción pareja.
Variantes: se le puede agregar una banana entera en el interior del budín o espolvorear azúcar en la superficie antes de hornear, lo que genera una capa crocante.
El resultado es un producto casero, de textura húmeda y sabor intenso, que puede consumirse tanto en el desayuno como en la merienda.