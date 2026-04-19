Las recetas rápidas y accesibles siguen ganando terreno en los hogares, especialmente aquellas que permiten resolver una merienda o desayuno con ingredientes básicos.
Galletitas craqueladas de limón en menos de 30 minutos
Se trata de una preparación rápida y económica que ganó popularidad por su sabor fresco y su textura característica. Ideal para acompañar el mate o el café, no requiere experiencia previa en repostería.
En ese contexto, las galletitas craqueladas de limón se posicionan como una opción práctica que combina sabor, simpleza y un proceso de elaboración breve.
Receta sencilla
El rasgo distintivo de estas galletitas es su aspecto “craquelado”, que se logra durante la cocción cuando la superficie se abre formando pequeñas grietas. Este efecto no solo aporta estética, sino también una textura particular.
Ingredientes
200 g de harina
100 g de azúcar
100 g de manteca
1 huevo
1 cucharadita de polvo de hornear
Ralladura de 1 limón
Jugo de 1/2 limón
Azúcar impalpable (glas) c/n
Paso a paso
Precalentar el horno a 180°C y preparar una placa con papel manteca.
Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave.
Incorporar el huevo, la ralladura y el jugo de limón, y mezclar bien.
Sumar la harina y el polvo de hornear tamizados y unir hasta formar una masa homogénea.
Formar bolitas con la masa.
Pasarlas por azúcar impalpable hasta cubrirlas bien.
Colocarlas en la placa y hornear durante 12 a 15 minutos, hasta que estén apenas doradas en los bordes.
Una opción versátil
Más allá de su simplicidad, estas galletitas ofrecen variantes que permiten adaptarlas a distintos gustos. Por ejemplo, se puede intensificar el sabor a limón agregando más ralladura o incorporando un glaseado liviano una vez que están frías.
También es posible reemplazar el limón por otros cítricos, como naranja o mandarina, lo que amplía las opciones sin modificar la base de la receta. Esta versatilidad contribuye a su popularidad, ya que permite innovar sin complicar el proceso.
En términos de conservación, se recomienda guardarlas en recipientes herméticos para mantener su textura durante varios días. Esto las convierte en una alternativa útil para quienes buscan preparar alimentos con anticipación.