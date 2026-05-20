Bienestar

Hipertensión arterial: por qué preocupa cada vez más en jóvenes y cuáles son los hábitos que ayudan a prevenirla

La hipertensión aparece a edades cada vez más tempranas y gran parte de la población desconoce que la padece. El sedentarismo, la mala alimentación, el estrés y el mal descanso son algunos de los factores que favorecen su avance.