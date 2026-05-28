Diagnóstico temprano

Día Mundial del Cáncer de la Sangre: síntomas que muchas veces se confunden

Cansancio extremo, moretones frecuentes, fiebre persistente o infecciones repetidas pueden ser señales de alerta. En el Día Mundial del Cáncer de la Sangre, especialistas remarcan la importancia de detectar a tiempo enfermedades como leucemia, linfoma y mieloma.