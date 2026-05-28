El cansancio suele asociarse al estrés, la falta de descanso o la rutina diaria. Un moretón puede parecer producto de un golpe menor y una fiebre persistente confundirse con una gripe prolongada. Sin embargo, cuando ciertos síntomas se sostienen en el tiempo o aparecen sin explicación clara, el cuerpo puede estar enviando señales que no conviene ignorar.
Día Mundial del Cáncer de la Sangre: síntomas que muchas veces se confunden
Cansancio extremo, moretones frecuentes, fiebre persistente o infecciones repetidas pueden ser señales de alerta. En el Día Mundial del Cáncer de la Sangre, especialistas remarcan la importancia de detectar a tiempo enfermedades como leucemia, linfoma y mieloma.
Cada 28 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de la Sangre, una fecha que busca generar conciencia sobre enfermedades hematológicas como la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple, además de promover la detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados.
Aunque muchas personas asocian el cáncer únicamente con tumores sólidos, existen distintos tipos de cáncer que afectan directamente la sangre, la médula ósea y el sistema linfático. En numerosos casos, sus primeros síntomas pueden ser silenciosos o confundirse con problemas cotidianos.
Cuáles son los síntomas que no hay que pasar por alto
El término “cáncer de la sangre” engloba a diferentes enfermedades que alteran el funcionamiento normal de las células sanguíneas. Las más frecuentes son la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple.
La leucemia afecta principalmente la médula ósea y provoca una producción anormal de glóbulos blancos. El linfoma compromete el sistema linfático, mientras que el mieloma múltiple se origina en células plasmáticas vinculadas al sistema inmunológico.
Uno de los mayores desafíos de estas enfermedades es que sus síntomas iniciales muchas veces son inespecíficos. Por eso, los especialistas remarcan la importancia de prestar atención a señales persistentes.
Entre los síntomas más frecuentes aparecen:
cansancio extremo o debilidad constante;
fiebre sin causa aparente;
pérdida de peso involuntaria;
sudoración nocturna excesiva;
infecciones repetidas;
ganglios inflamados;
sangrados frecuentes;
aparición de moretones sin golpes importantes;
dolor óseo o muscular.
“El problema es que muchas personas minimizan estos síntomas porque creen que se deben al estrés o al cansancio acumulado”, explican médicos hematólogos.
En algunos pacientes, el diagnóstico llega luego de análisis de sangre realizados por controles rutinarios. En otros casos, la consulta médica ocurre cuando los síntomas empiezan a interferir en la vida cotidiana.
Los especialistas insisten en que la detección temprana puede mejorar significativamente el pronóstico y las posibilidades de tratamiento.
Por qué aumentó la conciencia sobre estas enfermedades
En los últimos años creció notablemente la información sobre cáncer de la sangre, especialmente gracias a campañas de concientización, testimonios de pacientes y avances médicos.
Las redes sociales también ayudaron a visibilizar historias de personas jóvenes diagnosticadas con leucemia o linfoma, lo que contribuyó a derribar la idea de que estas enfermedades afectan solamente a adultos mayores.
Además, el desarrollo de nuevos tratamientos cambió el panorama para muchos pacientes. Actualmente existen terapias dirigidas, inmunoterapia y trasplantes de médula ósea que permiten mejorar la calidad de vida y aumentar las tasas de supervivencia en numerosos casos.
Sin embargo, el acceso al diagnóstico sigue siendo un punto clave.
“Cuanto antes se detecta una enfermedad hematológica, mayores son las posibilidades de iniciar un tratamiento adecuado rápidamente”, señalan desde sociedades médicas especializadas.
Otro aspecto importante es la donación de médula ósea. Muchas personas desconocen que convertirse en donante puede representar una oportunidad de vida para pacientes que necesitan un trasplante.
En Argentina, cualquier persona sana de entre 18 y 40 años puede inscribirse en el registro de donantes al realizar una donación de sangre. Los especialistas destacan que todavía existe falta de información sobre este procedimiento y sobre la importancia de ampliar el número de donantes registrados.
Hábitos saludables
Aunque no siempre es posible prevenir el cáncer de la sangre, los especialistas recomiendan mantener hábitos saludables que contribuyan al bienestar general y permitan detectar problemas a tiempo.
Realizar controles médicos periódicos, consultar ante síntomas persistentes y evitar la automedicación aparecen entre las principales recomendaciones.
También aconsejan sostener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regularmente, dormir bien y evitar el tabaquismo.
En paralelo, médicos y asociaciones de pacientes insisten en la necesidad de combatir el miedo al diagnóstico. Muchas personas postergan consultas por temor o minimizan señales que podrían requerir estudios.
“La información salva vidas”
El Día Mundial del Cáncer de la Sangre busca justamente generar mayor conciencia sobre enfermedades que, aunque muchas veces invisibles, afectan a miles de personas en todo el mundo.
Hablar del tema, conocer los síntomas y promover el diagnóstico temprano son pasos fundamentales para mejorar la detección y el tratamiento.
En una época donde el estrés y el cansancio suelen naturalizarse, escuchar al cuerpo y prestar atención a cambios persistentes puede marcar una diferencia importante.