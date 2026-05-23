Prevención

Melanoma: el cáncer de piel que más crece entre jóvenes y que muchos siguen ignorando

Aunque las rutinas de cuidados de la piel se volvieron tendencia entre adolescentes y adultos jóvenes, especialistas advierten que el protector solar sigue siendo el gran hábito olvidado. El melanoma aumenta en Argentina y preocupa el crecimiento de casos en menores de 30 años.