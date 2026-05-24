La medicina de precisión comienza a consolidarse como una herramienta clave en el tratamiento del cáncer infantil en Argentina.
Argentina aplica medicina de precisión en cáncer infantil y mejora el diagnóstico en dos de cada tres casos
Un programa impulsado por especialistas argentinos logró incorporar estudios genómicos avanzados para mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer pediátrico. Los resultados muestran avances en la identificación de tumores y terapias más personalizadas.
Un trabajo desarrollado por especialistas y centros médicos del país permitió mejorar el diagnóstico en aproximadamente dos de cada tres pacientes pediátricos a partir de la incorporación de estudios genéticos y análisis moleculares avanzados.
El avance representa un paso importante para la oncología pediátrica argentina, ya que posibilita identificar con mayor exactitud el tipo de tumor, comprender sus características biológicas y orientar tratamientos más específicos según cada caso.
La iniciativa fue impulsada por equipos médicos y científicos que trabajan en instituciones públicas y privadas, en articulación con programas de investigación orientados a la aplicación clínica de tecnologías genómicas en pacientes pediátricos con cáncer.
Cómo funciona la medicina de precisión
La denominada medicina de precisión busca adaptar los tratamientos a las características particulares de cada paciente y de cada enfermedad. En el caso del cáncer, esto implica estudiar alteraciones genéticas específicas del tumor para definir terapias más dirigidas y mejorar las posibilidades de respuesta.
Los especialistas explicaron que, mediante técnicas de secuenciación genética y análisis moleculares, es posible detectar mutaciones, variantes o marcadores biológicos que muchas veces no aparecen en estudios convencionales.
En el programa desarrollado en Argentina se analizaron muestras de pacientes pediátricos con distintos tipos de tumores, especialmente casos complejos o de difícil clasificación diagnóstica.
Según los resultados difundidos por los investigadores, la utilización de estas herramientas permitió redefinir o confirmar diagnósticos en cerca del 66 % de los casos estudiados.
Esa precisión diagnóstica tiene impacto directo sobre las decisiones terapéuticas. En algunos pacientes, por ejemplo, los estudios permitieron modificar tratamientos inicialmente previstos o identificar terapias potencialmente más efectivas.
Además, los investigadores remarcaron que la información genética obtenida también puede contribuir a detectar predisposiciones hereditarias y facilitar el seguimiento clínico de las familias cuando existe riesgo de síndromes vinculados al cáncer.
En Argentina, el cáncer infantil representa una de las principales causas de mortalidad por enfermedad en menores de 15 años, aunque los avances en diagnóstico y tratamiento permitieron mejorar de manera sostenida las tasas de sobrevida en las últimas décadas.
Los tipos más frecuentes incluyen leucemias, tumores cerebrales, linfomas y distintos tumores sólidos. Los especialistas sostienen que el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos adecuados siguen siendo factores centrales para mejorar el pronóstico.
El desafío de ampliar el acceso
Uno de los principales objetivos del programa es lograr que este tipo de herramientas tecnológicas pueda expandirse a más hospitales y centros de salud del país.
Actualmente, los estudios genómicos avanzados todavía presentan costos elevados y requieren infraestructura especializada, equipos interdisciplinarios y capacitación técnica.
Los investigadores señalaron que la implementación de medicina de precisión en oncología pediátrica todavía enfrenta desafíos vinculados al financiamiento, la disponibilidad tecnológica y la integración de datos clínicos y genéticos dentro del sistema sanitario.
Sin embargo, destacaron que el desarrollo local de capacidades científicas permitió avanzar en proyectos colaborativos que reducen costos y favorecen el acceso a estudios complejos sin necesidad de enviar todas las muestras al exterior.
El trabajo argentino se inscribe además en una tendencia internacional que busca incorporar herramientas genómicas y bioinformáticas a la práctica clínica cotidiana. En distintos países, la medicina de precisión ya forma parte de protocolos utilizados para determinados tipos de cáncer pediátrico y enfermedades poco frecuentes.
Los especialistas remarcaron que el objetivo no es reemplazar los tratamientos tradicionales, sino complementarlos con información más precisa para mejorar las decisiones médicas.
También subrayaron la importancia de fortalecer redes de cooperación entre hospitales, laboratorios e instituciones científicas para compartir datos, experiencias y resultados clínicos que permitan seguir perfeccionando estas estrategias terapéuticas.
En paralelo, organizaciones médicas y científicas vienen impulsando campañas de concientización sobre la detección temprana del cáncer infantil. Entre los síntomas que requieren consulta médica aparecen fiebre persistente, dolores óseos frecuentes, pérdida de peso, aparición de moretones, cansancio extremo o cambios neurológicos persistentes.
Mientras la investigación continúa avanzando, los resultados obtenidos en Argentina muestran cómo la incorporación de herramientas tecnológicas y análisis genéticos puede transformar el abordaje del cáncer pediátrico y abrir nuevas posibilidades para diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados.