Argentina aplica medicina de precisión en cáncer infantil y mejora el diagnóstico en dos de cada tres casos

Los resultados muestran avances en la identificación de tumores y terapias más personalizadas.

El avance representa un paso importante para la oncología pediátrica argentina

Mirá también

Melanoma: el cáncer de piel que más crece entre jóvenes y que muchos siguen ignorando

Mirá también

En Salud funcionará una Agencia para la evaluación de las tecnologías sanitarias de Santa Fe

Mirá también

Cáncer de páncreas: el avance científico que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad

Mirá también

Cáncer de ovario: cuáles son los síntomas que suelen confundirse y cuándo consultar