Tras haber sido presentada la semana pasada ante el gabinete por la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, el gobierno dictó el decreto creando la Agencia Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (APETS) que dependerá del Ministerio de Salud y que tendrá como director responsable a Santiago Torales.
En Salud funcionará una Agencia para la evaluación de las tecnologías sanitarias de Santa Fe
La creación del organismo fue dispuesta por un decreto firmado por Pullaro, Olivares y Ciancio. Santiago Torales estará a cargo de la dirección y de la puesta en marcha.
La Agencia tendrá "la función de evaluar técnica y científicamente todas las tecnologías sanitarias que se utilicen o pretendan incorporarse en el sistema de salud provincial, garantizando decisiones basadas en evidencia, promoviendo el uso racional de recursos y asegurando el acceso equitativo a prestaciones sanitarias seguras, eficaces y costo-efectivas en interacción con otras áreas y organismos de incumbencia en la temática, dentro de un marco de mejora de la gestión de calidad inherentes a la complejidad de los servicios sanitarios para toda la población de la Provincia de Santa Fe", determina el primer artículo del decreto.
Se trata del decreto N° 1057 que firman el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Salud, Silvia Ciancio.
En los considerandos se destaca que la creación de la Agencia responde a la necesidad de establecer una estructura organizativa especializada, orientada a la revisión sistemática e integral de tecnologías sanitarias, mediante la articulación de las diversas áreas de gestión con competencia en las etapas de investigación e innovación, priorización y evaluación, como así también en la optimización de los procesos desde la perspectiva de la calidad, a los fines de garantizar la incorporación efectiva de dichas tecnologías al sistema de salud provincial.
Para el Poder Ejecutivo "la evaluación de tecnologías sanitarias constituye una herramienta esencial para la toma de decisiones informadas en salud pública, ya que permite optimizar la asignación de recursos limitados, priorizar intervenciones basadas en evidencia científica y garantizar que el acceso de la población a prestaciones sanitarias seguras, eficaces y costo-efectivas".
También entiende que corresponde preservar la autonomía funcional y científica de órganos colegiados especializados como el Comité Provincial de Bioética y la Comisión Provincial del Medicamento, cuyos aportes resultan relevantes en materia de asesoramiento y complementación funcional en temáticas sensibles, tales como la investigación relacionada con la innovación en tecnologías en salud, la actualización de formularios terapéuticos en función de las necesidades de la población santafesina, entre otras tareas.
No deja de reconocer que la complejidad creciente en la producción y oferta de tecnologías sanitarias, caracterizada por un alto volumen de nuevos bienes y servicios orientados a patologías de alto costo y sujetos a la dinámica del mercado, "impone la necesidad de adoptar una perspectiva de salud pública que asegure la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema en el acceso a las mismas".
Con esos argumentos, el gobierno afirma que "resulta pertinente disponer la creación de la Agencia con la finalidad de establecer un examen técnico-científico integral de los fármacos, insumos y equipamiento médico que se incorporen al sistema de salud provincial, garantizando que la adopción de estas herramientas se sustente en evidencia rigurosa de seguridad, eficacia y optimización de recursos, bajo los preceptos de justicia distributiva y alcance universal, debiendo además articular sus dictámenes con las áreas técnicas que se vean alcanzadas por el impacto de dichas evaluaciones".
Después en los considerandos justifica la decisión de usar la denominación de "Agencia" a fin de adecuar su perfil institucional a los estándares técnico-científicos propios de la evaluación de tecnologías sanitarias, jerarquizando así su rol transversal como productor de evidencia objetiva, siguiendo para ello el precedente organizativo ya realizado con la creación de la Agencia de Control del Cáncer.
Un largo anexo al decreto le establece las competencias en cada una de las áreas de incumbencia y, por otra parte, la Agencia tendrá rango de Dirección Provincial, la que dependerá jerárquica y funcionalmente de la titular de la cartera.
Torales
Santiago Torales aceptó hacerse cargo de la Agencia y dejará el cargo que viene ejerciendo en Uruguay como gerente técnico de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del vecino país, con sede en Montevideo.
Especialista en nefrología, ha ocupado cargos en las carteras sanitarias tanto de nuestra provincia como de Nación.
En el Ministerio de Salud de la provincia ha desempeñado en roles técnicos y de gestión, como Director Provincial de Calidad y Evaluación Sanitaria formó parte en su momento del Comité Provincial de Bioética.
En Nación, fue Director de Investigación en Salud, coordinando convocatorias, becas de investigación (como las de Salud Investiga) y articulando las áreas de investigación sanitaria de las distintas provincias.
Organigrama
El decreto determina que la Agencia estará a cargo de un director ejecutivo más un equipo de asesores técnicos y un consejo consultivo. El director ejecutivo -será Santiago Torales- tendrá cargo de director provincia y en dependencia directa del Ministro.
El equipo de asesores técnicos estará conformado por profesionales convocados de manera específica en función de su experticia en la materia informes de evaluación de tecnologías sanitarias, evaluaciones económicas en salud y normativas de calidad.
En cuanto al consejo consultivo estará conformado por un representante de la Subsecretaría de Medicamentos y Tecnología Sanitaria del Ministerio de Salud, otro representante de la Subsecretaría Legal y Técnica del Ministerio de Salud, más uno de la Secretaría de Economía para la Salud del Ministerio de Economía. También representante de la Subsecretaría de Planeamiento y Articulación Interinstitucional de IAPOS del Ministerio de Economía; del LIF y un representante del equipo de asesores técnicos de la Agencia Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Sus funciones serán ejercidas de forma ad honorem