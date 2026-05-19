La privatización de la Vía Navegable Troncal ingresó en su tramo decisivo. Este martes, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) realizó la apertura del Sobre Nº3 de la licitación, correspondiente a las ofertas económicas de las empresas interesadas en la concesión de la Hidrovía Paraná - Paragay, uno de los corredores logísticos más estratégicos para el comercio exterior argentino.
La privatización de la Hidrovía entra en la etapa final tras la apertura de ofertas económicas
El Gobierno nacional abrió el sobre con las propuestas económicas para la privatización de la Vía Navegable Troncal. Jan de Nul y DEME ofertaron una tarifa de U$D 3,80 y el proceso ingresó en su etapa decisiva sin impugnaciones ni cuestionamientos al pliego.
Según informó oficialmente el Ministerio de Economía, las empresas Jan de Nul y DEME presentaron una propuesta económica de U$D 3,80, una cifra que representa una reducción de 50 centavos respecto de la tarifa vigente y que implicaría un ahorro estimado del 13,5 %.
Ahora, la etapa siguiente será la evaluación final de cada oferente, donde se analizarán tanto los antecedentes técnicos como las propuestas económicas presentadas. El objetivo oficial es avanzar hacia una adjudicación que permita modernizar y profundizar la vía navegable, mejorando la competitividad del sistema exportador argentino.
Sin objeciones ni impugnaciones
Uno de los puntos destacados por el Gobierno nacional fue que ninguna de las empresas presentó impugnaciones durante las etapas previas del proceso ni cuestionó las condiciones establecidas en el pliego licitatorio.
Desde la administración nacional sostuvieron que este escenario “ratifica la transparencia y la solidez técnica” del procedimiento, en un contexto donde la discusión sobre el futuro de la Hidrovía se convirtió en uno de los temas centrales para las provincias productivas y el sector exportador.
El comunicado oficial remarcó además que el proceso recibió respaldo de distintos actores institucionales, empresariales y productivos, entre ellos la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) y la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).
También se destacó el acompañamiento de provincias vinculadas al corredor fluvial y de organismos internacionales como Naciones Unidas.
Una inversión millonaria
La futura concesión contempla inversiones estimadas en torno a los 10.000 millones de dólares destinadas a tareas de modernización, dragado y profundización de la Vía Navegable Troncal, infraestructura clave para la salida de granos, aceites, combustibles y productos industriales argentinos hacia los mercados internacionales.
El Gobierno nacional sostuvo que la meta es garantizar “mayor previsibilidad operativa” y fortalecer la competitividad de la producción argentina mediante una logística más eficiente y costos más bajos para el comercio exterior.
La Hidrovía concentra una porción significativa de las exportaciones nacionales y constituye uno de los principales ejes del sistema económico del país, especialmente para Santa Fe y el complejo agroexportador del Gran Rosario.