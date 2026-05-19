Avanza la concesión

La privatización de la Hidrovía entra en la etapa final tras la apertura de ofertas económicas

El Gobierno nacional abrió el sobre con las propuestas económicas para la privatización de la Vía Navegable Troncal. Jan de Nul y DEME ofertaron una tarifa de U$D 3,80 y el proceso ingresó en su etapa decisiva sin impugnaciones ni cuestionamientos al pliego.