El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de la licitación de la Vía Navegable Troncal, una de las infraestructuras más sensibles para la economía argentina y regional. A través del Acta de Evaluación Técnica difundida oficialmente, se confirmó que las empresas Jan de Nul y DEME superaron el análisis técnico y continuarán en carrera para quedarse con la concesión.
La licitación de la Hidrovía entró en la etapa decisiva y ya quedaron dos empresas en carrera
Jan de Nul y DEME superaron la evaluación técnica de la segunda etapa de la licitación de la Vía Navegable Troncal, una infraestructura estratégica para las exportaciones argentinas.
La definición representa un paso clave dentro de un proceso seguido de cerca por exportadores, puertos y cámaras empresariales vinculadas al comercio exterior. La hidrovía Paraná - Paraguay concentra alrededor del 80 % de las exportaciones argentinas y funciona como el principal corredor logístico para la salida de granos, subproductos agroindustriales y mercaderías hacia mercados internacionales.
Según informó el Gobierno, la evaluación fue comunicada a los oferentes mediante el sistema Contrat.Ar y corresponde a la segunda etapa de la licitación pública nacional e internacional. En esta instancia se analizaron aspectos técnicos vinculados con dragado, señalización, mantenimiento, gestión ambiental y experiencia operativa de las compañías interesadas.
La empresa Jan de Nul obtuvo 66,2 puntos en la evaluación técnica, mientras que DEME alcanzó 42,14 puntos. Ambas lograron superar el proceso y quedaron habilitadas para avanzar hacia la etapa económica, considerada la más relevante dentro de la licitación porque definirá finalmente quién administrará la vía navegable.
El esquema de puntuación utilizado fue validado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo dependiente de Naciones Unidas. El sistema estableció distintos niveles de calificación técnica según la calidad de las propuestas y antecedentes presentados por cada oferente.
La etapa que definirá el futuro de la Hidrovía
Tras la comunicación oficial de los resultados técnicos, las empresas tendrán ahora un plazo de siete días corridos para presentar posibles impugnaciones. En caso de no existir objeciones, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzará con la resolución definitiva de la segunda etapa y convocará a la apertura del Sobre Nº 3.
Ese tercer sobre contendrá las propuestas económicas y tendrá una incidencia decisiva dentro del proceso licitatorio. Según se informó oficialmente, la evaluación económica representa el 60 % del puntaje total, con un máximo de 120 puntos posibles, por lo que será el tramo más determinante de toda la compulsa.
Dentro de la documentación técnica presentada por las empresas se incluyeron memorias descriptivas de dragado, mantenimiento de balizamiento, protocolos ambientales, control de tráfico fluvial, sistemas de ciberseguridad y planes de contingencia ante posibles derrames o emergencias operativas.
Uno de los aspectos más valorados durante la evaluación fue la experiencia previa acreditada por las compañías en trabajos de dragado y mantenimiento de señalización marítima y fluvial. También se ponderó la capacidad técnica para sostener operativa una de las rutas navegables más importantes del continente.
La Vía Navegable Troncal es considerada estratégica no sólo para la Argentina sino también para buena parte del comercio regional. Por allí circulan exportaciones provenientes de distintas provincias productivas y también cargas de países vecinos que utilizan el corredor para acceder a puertos de ultramar.
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El respaldo empresario y el impacto económico
El avance de la licitación recibió además el respaldo de entidades empresariales y cámaras vinculadas al comercio exterior, que destacaron la continuidad institucional y el desarrollo técnico del proceso. Entre ellas se pronunciaron la Unión Industrial Argentina y la Bolsa de Comercio de Rosario.
También expresaron su apoyo representantes de la Sociedad Rural Argentina, la Cámara del Acero, la Cámara Naviera Argentina, el Centro de Navegación y entidades vinculadas a la actividad portuaria y agroexportadora. El eje central de los pronunciamientos fue la necesidad de garantizar previsibilidad logística y competitividad internacional.
Desde el sector privado remarcaron además que la modernización de la hidrovía Paraná - Paraguay puede reducir costos operativos, mejorar tiempos de navegación y aumentar la eficiencia del sistema exportador argentino, especialmente en un contexto económico donde el comercio exterior aparece como uno de los motores más relevantes para el ingreso de divisas.
La discusión sobre la administración de la hidrovía volvió a instalarse con fuerza durante los últimos años por el peso estratégico que tiene la ruta fluvial en la economía nacional. La profundidad del dragado, la señalización y el mantenimiento impactan directamente sobre la competitividad de las exportaciones argentinas.
Con la apertura del tramo económico cada vez más cerca, el proceso licitatorio ingresó en una instancia decisiva. El Gobierno busca avanzar con una adjudicación que combine eficiencia operativa, capacidad técnica y reducción de costos logísticos para consolidar el funcionamiento de una infraestructura clave para el desarrollo productivo del país.