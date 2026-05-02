Enfocados en potenciar la productividad y robustecer el sistema logístico de la provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezaron un nuevo encuentro de la Mesa Productiva Provincial para avanzar en los lineamientos de la futura licitación de la terminal de contenedores del Puerto de Santa Fe, con el objetivo de convertirla en un motor de la economía regional.
Puerto de Santa Fe: preparan licitación para la concesión de la terminal de contenedores
En una nueva reunión de la Mesa Productiva se evaluaron alternativas para concesionar la terminal a un operador privado, con inversiones y objetivos de carga, manteniendo el control estatal. El gobernador Pullaro destacó que la licitación debe ser transparente, competitiva y abierta, con reglas claras y pluralidad de ofertas para garantizar la operatividad del puerto.
Tras el encuentro, destacaron el nivel de consenso alcanzado. “Esta es la base concreta para transformar al Puerto de Santa Fe en un nodo logístico competitivo, con reglas claras, inversión real y una articulación público-privada sostenida en el tiempo”, destacó Puccini.
Durante la reunión se analizó la situación actual de la terminal, que si bien cuenta con infraestructura operativa y una ubicación estratégica sobre la Hidrovía, se encuentra subutilizada debido a la falta de un operador con capacidad de inversión y gestión que le otorgue escala.
Pullaro enfatizó que el proceso licitatorio debe ser transparente, competitivo y abierto, garantizando la pluralidad de ofertas y condiciones claras que aseguren la plena operatividad del puerto. “Nuestro Gobierno tiene la responsabilidad de dar garantías de seriedad y reglas claras, porque lo que está en juego es la confianza de los sectores productivos y la posibilidad de que Santa Fe compita de igual a igual con otros puertos del país”, afirmó.
Por su parte, Puccini hizo hincapié en que “existe un amplio consenso institucional sobre el potencial del puerto. El paso que sigue es avanzar para ponerlo plenamente en funcionamiento; esa es la decisión de esta gestión”.
El ministro hizo un raconto del trabajo realizado y enumeró que “se hicieron inversiones eléctricas y se invitó a provincias como Córdoba y Tucumán, que han visitado la terminal portuaria para evaluar qué podían hacer; además, hablamos con operadores privados que trabajan en otros puertos. A partir de allí, tomamos la decisión de avanzar con una licitación pública, una concesión privada del puerto de contenedores, para contar con una competencia transparente y conocer si hay operadores interesados”.
“Creemos que hoy es posible, el puerto de Santa Fe cuenta con esos atributos, especialmente sus embarcaderos. La construcción del pliego llevará entre 60 y 90 días, ya que no queremos rifar el puerto; a veces, cuando se concesiona, hay que establecer condiciones que aseguren que quien lo tome muestre y demuestre en el día a día que está operando, porque no queremos que quede en manos de operadores que lo paralicen. Estamos compitiendo con otros puertos del país, fundamentalmente con los de la provincia de Buenos Aires, por eso el operador que pretenda estar debe tener el interés y demostrarlo con acciones y planes comerciales que mantengan el puerto activo y al servicio de las economías regionales y locales”, agregó.
Calidad institucional y acompañamiento sectorial
El encuentro contó con la participación de representantes de la Cámara de Comercio Exterior, la Sociedad Rural, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, el Centro Comercial y A.D.E., entidades que aportan jerarquía y calidad institucional al proceso, consolidando un marco de consenso amplio entre el sector público y privado.
Acompañaron al ministro los secretarios de Agricultura y Ganadería, y de Transporte y Logística, Ignacio Mántaras y Mónica Alvarado; el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn; el presidente del Ente Portuario de Santa Fe, Leandro González, y el coordinador del Gabinete Municipal, Víctor Hadad.
Concesión privada con control estatal
Durante el encuentro, se planteó como eje central la concesión de la terminal a un operador privado, bajo un esquema que garantice el control público, promoviendo inversiones, eficiencia operativa y generación de carga. El proyecto contempla un área inicial de 20.000 m2, con posibilidad de ampliación en otros 10.000 m2 en función de la productividad, y parte de una infraestructura ya disponible en condiciones de ser aprovechada de manera inmediata.
Entre los aspectos clave que deberá contemplar el pliego licitatorio se destacan la definición de un canon razonable, plazos adecuados que permitan amortizar inversiones, compromisos de inversión obligatoria, metas concretas de movimiento de carga y mecanismos de control estatal.