Nodo logístico

Puerto de Santa Fe: preparan licitación para la concesión de la terminal de contenedores

En una nueva reunión de la Mesa Productiva se evaluaron alternativas para concesionar la terminal a un operador privado, con inversiones y objetivos de carga, manteniendo el control estatal. El gobernador Pullaro destacó que la licitación debe ser transparente, competitiva y abierta, con reglas claras y pluralidad de ofertas para garantizar la operatividad del puerto.