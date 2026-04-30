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Primer trimestre: 2249 empresas generaron más de 8500 empleos en Santa Fe

Fue a través de al adhesión de industrias y comercios a los diferentes beneficios impositivos que permiten la reducción de Ingresos Brutos. El costo fiscal en el período fue de 10 mil millones de pesos. "Es un sacrificio pero que no lo hacemos a regañadientes", dijo Pablo Olivares.