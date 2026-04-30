Casi 2.250 empresas generaron más de 8500 nuevos puestos de trabajo en el primer trimestre del año en la provincia, a través de la deducción de Ingresos Brutos mediante el pago de los salarios a los empleados incorporados. Así lo anunció el gobierno de Santa Fe este jueves, a través de una conferencia que ofrecieron en la ciudad de Rosario los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Trabajo, Roald Báscolo, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Primer trimestre: 2249 empresas generaron más de 8500 empleos en Santa Fe
Fue a través de al adhesión de industrias y comercios a los diferentes beneficios impositivos que permiten la reducción de Ingresos Brutos. El costo fiscal en el período fue de 10 mil millones de pesos. "Es un sacrificio pero que no lo hacemos a regañadientes", dijo Pablo Olivares.
Exactamente 8.585 empleados se incorporaron de enero a marzo y según explicaron, la cifra sólo de marzo "duplicó" a la de febrero. "Esto nos muestra una dinámica que se puede ir acelerando a lo largo del año y que permite la generación de nuevos puestos de trabajo a través de la baja en Ingresos Brutos", dijo Olivares. "Esto se inserta en las cosas en las que creemos – amplió- como el orden fiscal, la reducción de impuestos y la inversión pública, pero esencialmente, pensando en las familias que hoy la están pasando mal porque temen perder el trabajo o porque no llegan a fin de mes".
Según detalló, "10.936 empresas durante el trimestre accedieron a distintos beneficios fiscales" que ofrece la provincia, ya sea por la deducción de Ingresos Brutos a través de nuevos empleos, o mediante el costo de la luz. De se universo, más de seis mil son comercios y hoteles en tanto que más de mil corresponden a industrias.
Por rubro
Báscolo precisó que el ránking de mayores generadores de puestos de trabajos a través de los beneficios fiscales citados lo encabeza la construcción con más de dos mil nuevos empleos, seguido por el comercio con 1800 y la industria con más de 1200. "Son los tres sectores que más están afectados por el desempleo a nivel país, sin embargo, en Santa Fe los estamos pudiendo sostener", destacó.
Costo fiscal
Olivares reveló que el costo fiscal de las medidas durante el primer trimestre fue de "10 mil millones de pesos". Y recordó que la proyección estimada para todo el años es de "80 mil millones". Aun así, dijo que la provincia lo toma "como una inversión más que como una pérdida".
"Es un costo fiscal pero desde el punto de vista económico, pretendemos que las familias tengan trabajo y haya más actividad. Pensamos más en eso que en el sacrificio fiscal – aseveró-; no es un sacrificio que hagamos a regañadientes sino por convicción, casi como una inversión para reducir la carga tributaria por cuestiones virtuosas. Esto, al transformarse en empleo, genera salario, mayor poder adquisitivo y menor tensión social".
Macro
Consultado sobre la situación a nivel país, Olivares reiteró que "la economía no arranca". En ese marco, advirtió que ya se desplegaron todas las medidas anunciadas por el gobierno nacional para resolver la situación, pero los resultados siguen sin generarse. "Todos los ingredientes ya fueron a la multiprocesadora pero el aparato nos sigue devolviendo una inflación del 3% mensual", graficó. "Si la macroeconomía sigue en estancamiento, con las medidas que aplicamos, desde la provincia sólo vamos a lograr una suerte de empate, pero no un crecimiento", sentenció.