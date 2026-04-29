Públicos y privados

El gobierno santafesino lanzó un programa para refinanciar deudas de trabajadores

Actualmente, casi la mitad de los agentes estatales tiene comprometido entre el 25 y 50% de sus ingresos. Se habilitarán líneas de crédito a condiciones favorables a través del NBSF. Las entidades que hoy operan a través de los códigos de descuento deberán reempadronarse. Y también deberán promover líneas de financiamiento para los empleados.