El gobierno de Santa Fe anunció este miércoles un paquete de medidas para financiar a trabajadores públicos y privados que, sobre todo en el caso de los primeros, ven afectados sus salarios en algunos casos, hasta en un 50%.
El gobierno santafesino lanzó un programa para refinanciar deudas de trabajadores
Actualmente, casi la mitad de los agentes estatales tiene comprometido entre el 25 y 50% de sus ingresos. Se habilitarán líneas de crédito a condiciones favorables a través del NBSF. Las entidades que hoy operan a través de los códigos de descuento deberán reempadronarse. Y también deberán promover líneas de financiamiento para los empleados.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que a partir de la firma de un decreto del Poder Ejecutivo, se establecerá un nuevo tope de afectación de los salarios estatales. Actualmente, se puede absorber hasta el 50% del salario; a partir de ahora, ese tope bajara al 25. "El objetivo de esta medida – explicó- es preservar en una mayor proporción el recibo de sueldo del trabajador. El nuevo límite liberará una cantidad importante de recursos para disponibilidad del trabajador, y redundará positivamente en la actividad económica".
Nuevo padrón
Asimismo, se ordena un reempadronamiento de las entidades financieras que están habilitadas para conceder estos préstamos mediante el sistema de códigos de descuento. Actualmente, son 35 las habilitadas; la mayoría son mutuales sindicales. Éstas deberán respetar en los préstamos futuros el nuevo tope citado, y son "invitadas" a generar nuevas líneas para que sus "clientes" puedan refinanciar las antiguas deudas. No estarán obligadas a hacerlo pero si no lo hacen, el Estado no las habilitará como operadores en el futuro.
"Las entidades adheridas deberán aggiornarse a estas nuevas pautas y límites - dijo Olivares-. Respecto de las deudas actuales, podrán conceder planes de menores tasas a través de otros operadores. Si no es así, será el propio gobierno quien asistirá al trabajador con un préstamo a tasa cero".
También el Estado pondrá líneas de financiamiento a tasas convenientes a través del Banco Santa Fe. "Serán líneas para todas las deudas que tengan los trabajadores a fin de que puedan consolidarlas con cuotas de hasta 60 meses y dos meses de gracia. Serán de acceso voluntario y a tasas mucho más bajas", comentó el ministro.
Los beneficios citados serán extensivos al sector pasivo.
Privados
Para el sector privado, la provincia invita a otras entidades financieras radicadas en Santa Fe, así como a empresas, empleadores, círculos y mutuales a concertar líneas de financiamiento que el gobierno promoverá. También para este caso se ofrecerá asistencia a través del NBSF a tasas promocionales.
En este ámbito, el universo de trabajadores endeudados en la provincia se estima entre 30.000 y 55.000 personas.
Finalmente, se instrumentarán herramientas desde el Banco Solidario para aquellos sectores de "ingresos más intermitentes", a través de microcréditos.
Según explicaron los funcionarios provinciales, el plan presentado apunta a morigerar la situación actual de los trabajadores pero también, a ordenar el sistema hacia adelante a fin de poder evitar nuevos ciclos de sobreendeudamiento de los agentes. Se anunció que, en paralelo, se avanzará con un programa de educación financiera que brinde herramientas básicas sobre el uso responsable de la deuda.