Seguridad pública

Pullaro: “No podemos retroceder, ni ser blandos con quienes matan”

El gobernador salió a pronunciarse tras la nueva detención del menor que mató a dos taxistas y un playero en Rosario y 2024. Y, en simultáneo con el envío a la Legislatura de reformas que amplían facultades policiales, advirtió que “tenemos que ser claros en defender medidas en esa dirección”.