Por decreto del gobernador

Expansión del 911: crean la subsecretaría provincial de Atención a la Emergencia

Su función principal será "canalizar los requerimientos sociales e información crítica a través de dicha línea mediante el uso de tecnologías de información y comunicación para optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de seguridad pública". Estará a cargo de Pablo Polito.