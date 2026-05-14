A raíz de la expansión del Servicio de Emergencia 911 en toda la provincia, el Poder Ejecutivo resolvió modificar la estructura orgánica del Ministerio de Seguridad, y crear la Subsecretaría de Atención a la Emergencia. El área nueva estará bajo la dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la cartera citada y tendrá por objetivo gestionar el Sistema de Atención de Emergencias 911. Su función principal será "canalizar los requerimientos sociales e información crítica a través de dicha línea - inicialmente con enfoque en la intervención policial- mediante el uso de tecnologías de información y comunicación para optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de seguridad pública".
Expansión del 911: crean la subsecretaría provincial de Atención a la Emergencia
Su función principal será "canalizar los requerimientos sociales e información crítica a través de dicha línea mediante el uso de tecnologías de información y comunicación para optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de seguridad pública". Estará a cargo de Pablo Polito.
La decisión fue plasmada en el decreto Nro. 1019 del pasado 13 de mayo; lleva las firmas de los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Seguridad, Pablo Cococcioni, y del gobernador Maximiliano Pullaro.
Designados
El mismo decreto plantea la designación del abogado Pablo Martín Polito para cubrir el cargo de Subsecretario de Atención a la Emergencia, y de Silvia Cimini para asumir como directora Provincial de Atención a la Emergencia. Ambos ya se venían desempeñando con diferentes funciones en el ámbito del Ministerio de Seguridad.
En los considerandos del decreto se convalidan y autorizan las adecuaciones contables, presupuestarias y financieras pertinentes, con la premisa de "atender las políticas en materia de Seguridad Pública que se encuentra implementando el gobierno de Santa Fe".
El sistema
El sistema de emergencias 911 fue renovado recientemente con una inversión de 36 millones de dólares. Desde hace un par de meses, funciona con un nuevo software y hardware. El mecanismo permite atender y derivar a aproximadamente 700 llamadas por minuto de manera simultánea en toda la provincia. La ampliación y mejoras introducidas se prevé que redunden en una mayor velocidad de la concurrencia del patrullero al lugar requerido, a través de la geolocalización (ya vigente en el sistema) y mediante la trazabilidad del trayecto de los móviles.
El sistema integra, además, las videocámaras de la provincia con las del municipio, y dos mil celulares robustos. Sólo en la ciudad de Santa Fe son 450 las cámaras operativas.
En la delegación centro – norte del 911, con despacho en Santa Fe, se contabilizan 1.500 llamadas promedio por día que son derivadas hacia Rafaela, Recreo, Rincón, Santo Tomé, Reconquista, según corresponda.