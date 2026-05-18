Debate en ciernes

Nueva reforma en seguridad en Santa Fe: desde espionaje digital hasta allanamientos sin orden

El mensaje del Poder Ejecutivo prevé once modificaciones sustanciales a seis leyes, entre ellas, el Código de Procedimiento Penal. Se avanza sobre la Ley Penitenciaria, la Ley de Inteligencia y la Ley de Recompensas.