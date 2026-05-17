"El Infierno"

La cárcel de máxima seguridad en Santa Fe será inaugurada en mayo de 2027

El nuevo penal alojará a más de 1.150 internos de alto perfil y busca reforzar el aislamiento de líderes criminales para cortar vínculos con organizaciones delictivas fuera de prisión. El gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que forma parte de una política integral de seguridad basada en control penitenciario, tecnología y acción policial.