La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, confirmó este martes que la Provincia avanza con las obras de la nueva cárcel de alto perfil “El Infierno”, luego del hallazgo de un boquete en la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero. Además, adelantó que se trabaja para concretar el derribo de una vivienda allanada en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, vinculada a investigaciones por narcotráfico.
Tras el hallazgo de un boquete en Piñero, Santa Fe confirmó avances en “El Infierno”
La Provincia confirmó que el nuevo penal de alto perfil podría habilitarse en septiembre y ratificó que analiza avanzar con demoliciones vinculadas al narcomenudeo tras los recientes allanamientos en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.
Durante una conferencia de prensa realizada en la capital provincial, la funcionaria informó que el socavón fue descubierto durante una requisa de rutina en el penal de Piñero. Según detalló, el agujero de aproximadamente 70 centímetros fue detectado en uno de los baños externos del pabellón destinado a presos de alto perfil.
A partir de ese hallazgo, desde la Secretaría de Asuntos Penales se dispuso el cierre inmediato del sector y la apertura de investigaciones internas. “Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, sostuvo Coudannes al defender el endurecimiento de controles penitenciarios impulsado por la gestión provincial.
El avance de “El Infierno” y la ampliación carcelaria
Consultada por El Litoral sobre el avance de las obras penitenciarias, Coudannes confirmó que la Provincia proyecta habilitar la cárcel de alto perfil “El Infierno” hacia septiembre de este año. La funcionaria remarcó que el objetivo es ampliar la capacidad penitenciaria frente al crecimiento de detenidos en el sistema santafesino.
“Sabemos también que necesitamos un lugar con las condiciones adecuadas y con el espacio suficiente, porque cada vez son más los detenidos y presos”, expresó la vocera. Según indicó, la política de seguridad implementada por el Gobierno provincial derivó en una mayor presencia policial en calle y, consecuentemente, en más detenciones.
En paralelo, también se avanza con obras en la Unidad Penitenciaria N°9 de Recreo. Coudannes estimó que a mediados de este año podrían registrarse avances importantes en esa dependencia, que permitirá descomprimir la situación de detenidos alojados actualmente en comisarías del centro norte provincial.
La funcionaria sostuvo además que el Gobierno de Maximiliano Pullaro reforzó las medidas de control interno en todas las cárceles santafesinas mediante requisas permanentes, scanners y protocolos más estrictos para el ingreso de personas y elementos.
Barrio Sur y la posibilidad de derribar otro búnker
Durante la conferencia, Coudannes también se refirió a los allanamientos realizados en una casona de barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, donde fueron detenidas 12 personas y se secuestraron estupefacientes, celulares y otros elementos relevantes para la investigación judicial.
La funcionaria explicó que la vivienda venía siendo señalada desde hace tiempo por vecinos de la zona y por instituciones barriales debido a situaciones de violencia y delitos vinculados al narcotráfico. “Los vecinos venían muy preocupados hace mucho tiempo”, afirmó.
En ese marco, confirmó que el Gobierno provincial trabaja junto a la Fiscalía especializada para avanzar en una audiencia que permita concretar el derribo del inmueble, aunque aclaró que todavía no existe una resolución judicial definitiva.
“Para nosotros la política de derribo de búnkers es muy importante”, aseguró Coudannes. Según precisó, ya se demolieron más de 116 puntos vinculados al narcomenudeo en la provincia, varios de ellos en la ciudad de Santa Fe.
La vocera provincial también adelantó que el Ejecutivo trabaja en un paquete de leyes en materia de seguridad que será enviado próximamente a la Legislatura. Las iniciativas son impulsadas por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.
“Queremos garantizar los derechos de las víctimas y no los privilegios de los delincuentes”, concluyó Coudannes.