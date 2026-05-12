Seguridad y sistema penitenciario

Tras el hallazgo de un boquete en Piñero, Santa Fe confirmó avances en “El Infierno”

La Provincia confirmó que el nuevo penal de alto perfil podría habilitarse en septiembre y ratificó que analiza avanzar con demoliciones vinculadas al narcomenudeo tras los recientes allanamientos en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.