Balance en seguridad

Baja de homicidios: Coudannes le habló a Sain y a Aníbal Fernández

Según dijo la vocera, en el primer cuatrimestre del año se produjeron 48 crímenes. La funcionaria focalizó la comparación con 2023, cuando la provincia era gobernada por Omar Perotti. En el mismo lapso de aquel año, se habían cometido 156 muertes violentas.