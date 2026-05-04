Según reveló la vocera gubernamental, Virginia Coudannes, durante el primer cuatrimestre del año 2026 se registraron 48 homicidios dolosos en el ámbito de toda la provincia. Ello representa una reducción significativa respecto de años anteriores. Pero particularmente, la funcionaria focalizó la comparación con 2023, "durante el gobierno peronista – kirchnerista" de Omar Perotti. Según mencionó, en ese período se habían cometido 156 crímenes. "Esto es para algún ministro que había dicho que los narcos habían ganado la batalla (en alusión a Aníbal Fernández, ex ministro de Seguridad de la Nación) o para (Marcelo) Sain, ex ministro de Seguridad de la provincia durante al gestión anterior. Esto es también en respuesta a Sain – insistió-, que desconfiaba de las políticas de seguridad que iba a aplicar este gobierno: 156 crímenes en el primer cuatrimestre de 2023 contra 48 en el de este año", subrayó.
Baja de homicidios: Coudannes le habló a Sain y a Aníbal Fernández
Según dijo la vocera, en el primer cuatrimestre del año se produjeron 48 crímenes. La funcionaria focalizó la comparación con 2023, cuando la provincia era gobernada por Omar Perotti. En el mismo lapso de aquel año, se habían cometido 156 muertes violentas.
La funcionaria aseveró que el gobierno seguirá trabajando porque "los delincuentes no nos van a ganar la batalla".
Amenazas
En el mismo sentido, Coudannes sostuvo que la provincia sigue enviando notificaciones a quienes fueron identificados por amenazas a las escuelas. Según mencionó, se remitieron ya once notificaciones "entre viernes y sábado", en tanto que se redujo considerablemente el número de denuncias por las intimidaciones.
"En lo que va de la mañana no hubo llamados sobre nuevas amenazas – puntualizó-, en tanto que el jueves tuvimos seis llamadas; cuatro en Rosario y dos en Santa Fe".