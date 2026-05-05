La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las medidas de máxima seguridad para jefes narco de Rosario al declarar inadmisibles los recursos de sus defensas y confirmar traslados y restricciones en el penal de Ezeiza.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó medidas de seguridad para cuatro narcos rosarinos
El organismo declaró inadmisibles recursos de defensas de cuatro referentes del narcocrimen en la ciudad del sur santafesino: Ariel Maximiliano Cantero, Mauro Nahuel Novelino, Leonardo Roberto Airaldi y Esteban Lindor Alvarado.
La Sala II, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, resolvió en los registros 484/26, 485/26, 486/26 y 488/26 rechazar los planteos de Ariel Maximiliano Cantero, Mauro Nahuel Novelino, Leonardo Roberto Airaldi y Esteban Lindor Alvarado, según surge del documento.
Los magistrados consideraron que las presentaciones carecían de fundamentos suficientes para habilitar la revisión, y convalidaron decisiones previas que habían denegado beneficios como visitas íntimas y cuestionamientos a traslados a pabellones de máxima seguridad en el Complejo Penitenciario Federal I.
Alvarado, condenado a prisión perpetua por narcotráfico, homicidio, asociación ilícita y lavado, mantiene un perfil de alto riesgo tras antecedentes como un plan de fuga en helicóptero en 2023.
Cantero, integrante del clan “Los Monos”, cumple una pena de 23 años y seis meses por delitos de drogas, amenazas y homicidio.
En tanto, Novelino, con condena unificada de 35 años, lideró una organización violenta en el sur santafesino e incluso desde prisión organizó actividades ilícitas.
Airaldi, ex dirigente rural, enfrenta juicio por presunta financiación de narcotráfico y un plan para atacar a funcionarios judiciales, lo que motivó su traslado.
Las resoluciones consolidan el criterio de priorizar la seguridad pública y el control estatal sobre internos de alto riesgo.