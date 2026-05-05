Internos de alto riesgo

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó medidas de seguridad para cuatro narcos rosarinos

El organismo declaró inadmisibles recursos de defensas de cuatro referentes del narcocrimen en la ciudad del sur santafesino: Ariel Maximiliano Cantero, Mauro Nahuel Novelino, Leonardo Roberto Airaldi y Esteban Lindor Alvarado.