#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Ante la Justicia

Pequeño J fue indagado y no respondió preguntas por el triple crimen de Florencio Varela

El acusado compareció ante el juez desde el lugar de detención mediante conexión virtual, pero optó por no contestar las consultas realizadas durante la audiencia judicial.

Desde la cárcel de Marcos Paz, se conectó por videollamada a la testimonial.Desde la cárcel de Marcos Paz, se conectó por videollamada a la testimonial.
Seguinos en
Por: 

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, fue indagado este martes mediante videollamada desde la cárcel de Marcos Paz ante el juez Jorge Ernesto Rodríguez. Durante la audiencia, el acusado negó su participación en el triple crimen ocurrido en Florencio Varela y se abstuvo de responder preguntas de la Justicia.

Se trata de la primera vez que el imputado declara ante las autoridades argentinas en la causa que investiga los asesinatos de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, un expediente que avanza con múltiples líneas de investigación.

Mirá tambiénPerú autorizó la extradición de “Pequeño J” por el triple crimen de Florencio Varela

Indagatoria desde la cárcel

Tras su llegada al aeropuerto de El Palomar, “Pequeño J” fue trasladado de manera inmediata a la unidad penitenciaria de Marcos Paz. Desde allí, participó de la audiencia judicial por videollamada, en la que decidió no brindar declaraciones más allá de su negativa a los hechos.

Una cámara de seguridad captó a Lara y “Pequeño J” caminando por Flores el 6 de septiembre.Una cámara de seguridad captó a Lara y “Pequeño J” caminando juntos.

El procedimiento marcó un paso clave en el avance del expediente, ya que permitió formalizar su postura frente a las acusaciones que pesan en su contra.

Acusaciones y encuadre legal

El acusado está imputado por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y por tratarse de un crimen cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”, según la calificación sostenida por la investigación.

Para los investigadores, Valverde Victoriano integraría una organización criminal vinculada al narcotráfico, hipótesis que forma parte central de la causa.

Vivienda en Florencio Varela donde encontraron los cuerposLa vivienda en Florencio Varela donde encontraron los tres cuerpos.

Otros imputados

El expediente judicial incluye a otras 11 personas imputadas, entre ellas Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva y Matías Agustín Ozorio.

También figuran Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, quien fue beneficiado con falta de mérito.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
Buenos Aires
Narcotráfico
Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro