Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, fue indagado este martes mediante videollamada desde la cárcel de Marcos Paz ante el juez Jorge Ernesto Rodríguez. Durante la audiencia, el acusado negó su participación en el triple crimen ocurrido en Florencio Varela y se abstuvo de responder preguntas de la Justicia.
Pequeño J fue indagado y no respondió preguntas por el triple crimen de Florencio Varela
El acusado compareció ante el juez desde el lugar de detención mediante conexión virtual, pero optó por no contestar las consultas realizadas durante la audiencia judicial.
Se trata de la primera vez que el imputado declara ante las autoridades argentinas en la causa que investiga los asesinatos de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, un expediente que avanza con múltiples líneas de investigación.
Indagatoria desde la cárcel
Tras su llegada al aeropuerto de El Palomar, “Pequeño J” fue trasladado de manera inmediata a la unidad penitenciaria de Marcos Paz. Desde allí, participó de la audiencia judicial por videollamada, en la que decidió no brindar declaraciones más allá de su negativa a los hechos.
El procedimiento marcó un paso clave en el avance del expediente, ya que permitió formalizar su postura frente a las acusaciones que pesan en su contra.
Acusaciones y encuadre legal
El acusado está imputado por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y por tratarse de un crimen cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”, según la calificación sostenida por la investigación.
Para los investigadores, Valverde Victoriano integraría una organización criminal vinculada al narcotráfico, hipótesis que forma parte central de la causa.
Otros imputados
El expediente judicial incluye a otras 11 personas imputadas, entre ellas Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva y Matías Agustín Ozorio.
También figuran Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, quien fue beneficiado con falta de mérito.