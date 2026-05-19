De diputados de Unidos

Proponen validar el primer informe sobre la aplicación de la ley de microtráfico en Santa Fe

El trabajo, sobre los primeros dos años, fue elaborado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Abunda en estadísticas sobre procedimientos, participación ciudadana así como la baja de la tasa de homicidios y heridos de bala.