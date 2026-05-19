Un importante número de diputados provinciales de Unidos (toda la UCR, Pro y UNO) ingresaron un proyecto de ley con dos objetivos básicos: aprobar el informe bianual previsto en la ley por la cual Santa Fe adhirió a la persecución penal sobre microtráfico de drogas y transformar en obligatorio la presentación del informe bianual ante la Legislatura.
Proponen validar el primer informe sobre la aplicación de la ley de microtráfico en Santa Fe
El trabajo, sobre los primeros dos años, fue elaborado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Abunda en estadísticas sobre procedimientos, participación ciudadana así como la baja de la tasa de homicidios y heridos de bala.
El autor de la iniciativa es José Corral y lleva la firma de los restantes ocho diputados de la Unión Cívica Radical; de las tres diputadas del Pro y de Walter Ghione, del unipersonal UNO.
"La Ley Nº 14.239, sancionada el 14 de diciembre de 2023, constituyó una respuesta político-criminal de primer orden frente a una situación de emergencia en materia de seguridad pública sin precedentes en la historia reciente de la Provincia", afirma el proyecto de Corral en sus fundamentos.
Según el Informe Bianual 2023-2025, el porcentaje de muertes violentas vinculadas a grupos criminales y economías ilegales había pasado del 26% en 2014 al 60% en 2023, con entre el 80% y el 90% de esas muertes cometidas con armas de fuego. En el departamento Rosario, la tasa de homicidios alcanzó en 2022 las 22,24 muertes por cada 100.000 habitantes, más de cinco veces la media nacional de 4,2. La evidencia territorial acumulada por el Observatorio de Seguridad Pública mostraba que la violencia lesiva se concentraba en radios menores a 300 metros alrededor de los puntos de venta de estupefacientes, configurando entornos donde convergían mercado ilegal, armas y conflictividad letal.
Para los diputados oficialistas la adhesión a la ley dotó al Estado provincial de las herramientas normativas y operativas necesarias para intervenir de manera directa, territorializada y priorizada sobre el microtráfico, fenómeno que hasta entonces quedaba fuera del alcance efectivo de la justicia provincial.
"Los dos años de aplicación de la ley acreditan resultados concretos y sostenidos que justifican plenamente su continuidad", le dijo Corral a El Litoral.
A la hora de exponer en números la situación, el informe bianual señala que entre el 29 de diciembre de 2023 y el 29 de diciembre de 2025, el Ministerio Público de la Acusación registró 24.843 ingresos por hechos vinculados al microtráfico en toda la provincia, con un pico de 1.507 ingresos en diciembre de 2025, equivalente a casi 50 por día. Las denuncias ciudadanas canalizadas a través del sistema 0800-SAE-CAD 911 crecieron un 153% entre 2023 y 2024, con un incremento adicional del 24, 7% entre 2024 y 2025, consolidando niveles de participación ciudadana sin antecedentes en la materia.
En el plano de las intervenciones directas, desde principios de 2024 se realizaron más de 60 inactivaciones y derribos de puntos de venta de estupefacientes en todo el territorio provincial -Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela, entre otras localidades-, con cinco búnkeres derribados solo en el primer mes de vigencia de la norma. En paralelo, los homicidios dolosos provinciales registraron al cierre del primer trimestre de 2025 los niveles más bajos de las últimas décadas, en línea directa con la acción sostenida sobre los puntos de venta como factores estructurales de la violencia territorial.
Afirmó Corral que "estos resultados no son producto del azar sino de una transformación institucional deliberada y profunda impulsada por el Poder Ejecutivo".
Se explica que en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación se conformó el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico, se aprobó el Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados y se creó, en diciembre de 2025, la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFE-MT) con presencia en todas las sedes territoriales de la provincia.
En el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad se establecieron la División Microtráfico en la Policía de Investigaciones -que pasó de 92 a 133 efectivos especializados-, la Unidad de Gestión de Intervención de Puntos de Venta de Estupefacientes, el Dispositivo de Producción de Información sobre Comercialización, Acopio y Consumo de Estupefacientes (DIPROCACE) y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE).
El Informe Bianual cuantifica la inversión comprometida en más de $116.000 millones ejecutados en 2024 y $129.000 millones en 2025 por el Ministerio de Justicia y Seguridad, más $117 millones invertidos por el Ministerio Público de la Acusación en infraestructura y equipamiento.
"Esta arquitectura institucional, construida con esfuerzo y continuidad durante dos años, requiere de un marco normativo estable que le de sustento permanente", opinó el legislador radical.
"Se sustituye el actual mecanismo de revisión por un instrumento de rendición de cuentas y control parlamentario periódico, que garantiza el seguimiento institucional de la política sin condicionar su continuidad a una nueva decisión legislativa. El resto del articulado permanece íntegramente vigente", se explica en los fundamentos del proyecto de ley.
Por la Ley N° 26.052, Santa Fe adhirió a la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes y en el artículo 11 y establece que "transcurridos veinticuatro meses a partir de la entrada en vigencia de la misma, la autoridad de aplicación procederá a elaborar un informe de evaluación sobre los resultados obtenidos en la aplicación de la Ley. El mismo será remitido a la Legislatura para su conocimiento y análisis a efectos de determinar la continuidad de la presente".
El proyecto pretende adecuar la redacción de ese artículo 11 para que la Ley Nº 14.239 quede plenamente operativa como política de Estado permanente, "en consonancia con la importancia de la materia que regula y con los resultados concretos que su aplicación ha producido".
Estevez
La comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que encabeza la radical Sofía Galnares recibirá en su reunión de esta semana la visita del ministro del área, Enrique Estévez.
El propósito del encuentro es que el funcionario del Poder Ejecutivo presente el plan provincial de Acción Climática que elaboró y puso en marcha la cartera.