Preocupación en Santa Fe

El MPA habla de “emergencia” en tema suicidios y desafía a romper el vacío informativo

El Ministerio Público de la Acusación, por primera vez, incluyó en la difusión de información el número de personas que se quitaron la vida – puntualmente, en 2025-. La cifra duplica al número de homicidios.