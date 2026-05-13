La salud mental volvió a ubicarse en el centro de las preocupaciones sanitarias en Argentina tras la publicación de nuevos datos oficiales que muestran un incremento sostenido en los registros de suicidios e intentos de suicidio durante 2026.
Crecieron más del 40% los intentos de suicidio en Argentina durante 2026
El último Boletín Epidemiológico Nacional informó que los intentos de suicidio, se encuentran “por encima de lo esperado”. Especialistas remarcan la importancia de la prevención, la detección temprana y el acceso a la atención en salud mental.
El último Boletín Epidemiológico Nacional, correspondiente a la semana epidemiológica 16 —que abarca del 19 al 25 de abril—, informó que tanto los intentos de suicidio sin resultado mortal como aquellos con desenlace fatal presentan valores “por encima de lo esperado” respecto de los años previos.
De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud de la Nación, hasta esa semana se notificaron 3.351 intentos de suicidio sin resultado mortal y 160 casos con resultado mortal.
La cifra representa un aumento superior al 40% frente a la mediana histórica utilizada por el sistema de vigilancia epidemiológica nacional. En ambos indicadores, el comportamiento se mantuvo en situación de alerta durante las últimas cuatro semanas analizadas.
Qué muestran los datos oficiales
El Boletín Epidemiológico Nacional clasifica estos eventos dentro de la categoría “Lesiones”. Según la metodología oficial, un evento se considera “por encima de lo esperado” cuando supera en más del 40% la mediana histórica calculada para ese indicador.
En el caso de los intentos de suicidio sin resultado mortal, la mediana histórica era de 2.083 casos y en 2026 ya se registraron 3.351 notificaciones. Para los casos con resultado mortal, la mediana histórica era de 95 y actualmente se contabilizan 160 casos.
Sin embargo, el propio informe aclara que la interpretación de estos números debe realizarse con cautela.
Los registros vinculados a suicidio e intentos de suicidio comenzaron a incorporarse de manera más consistente al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) recién en los últimos años. Durante 2022 no existía implementación formal de estos eventos y en 2023 la carga de datos todavía era parcial.
Por ese motivo, las comparaciones estadísticas se realizan únicamente con los años 2024 y 2025. Especialistas en epidemiología explican que parte del aumento podría vincularse a una mejora en la capacidad de detección, notificación y carga de información por parte de hospitales y centros de salud.
El fortalecimiento del sistema de vigilancia permitió que situaciones antes invisibilizadas o no registradas ingresen formalmente a las estadísticas sanitarias. Aun así, el incremento sostenido de notificaciones mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y a los equipos de salud mental.
El suicidio constituye un problema complejo y multicausal, atravesado por factores psicológicos, sociales, económicos, culturales y sanitarios.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que se trata de una problemática prevenible si existen políticas públicas adecuadas, redes de contención y acceso temprano a atención especializada.
En Argentina, los especialistas vienen observando desde hace varios años un aumento en las consultas por ansiedad, depresión, crisis emocionales y trastornos vinculados a la salud mental, especialmente desde la pandemia de Covid-19.
Aunque el boletín no detalla grupos etarios específicos para los casos registrados, distintas investigaciones internacionales muestran que adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes constituyen poblaciones especialmente vulnerables.
Prevención, escucha y acceso a la atención
Hablar del suicidio de manera responsable resulta clave para la prevención. Uno de los principales desafíos sigue siendo derribar estigmas y promover espacios de escucha para personas que atraviesan sufrimiento emocional.
Entre las señales de alerta más frecuentes aparecen el aislamiento social, cambios bruscos de conducta, expresiones de desesperanza, alteraciones severas del sueño, consumo problemático de sustancias y verbalizaciones relacionadas con la muerte o el deseo de dejar de vivir.
La prevención no depende exclusivamente del sistema sanitario. También involucra a las escuelas, las familias, los ámbitos laborales y la comunidad en general. La detección temprana y el acompañamiento oportuno pueden resultar determinantes.
En este contexto, el Ministerio de Salud y diversas organizaciones sociales sostienen campañas orientadas a promover la consulta temprana y facilitar el acceso a dispositivos de atención psicológica y psiquiátrica.
La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en Argentina en 2010, plantea un abordaje integral basado en los derechos humanos y en la atención comunitaria. Sin embargo, distintos sectores profesionales advierten que todavía existen dificultades en el acceso a tratamientos, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.
Otro aspecto que preocupa es el impacto de las crisis económicas y sociales sobre la salud mental. Diversos estudios internacionales muestran asociaciones entre el aumento del desempleo, la precarización, la violencia, la soledad y el deterioro del bienestar emocional.
Actualmente, Argentina cuenta con líneas telefónicas y dispositivos de acompañamiento para personas en crisis. El 135 funciona de manera gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires, mientras que el (011) 5275-1135 y el 0800-345-1435 brindan asistencia desde todo el país.