Políticas públicas

Reforma de la Ley Nacional de Salud Mental: un museo de grandes novedades

Calificar a esta ley de ineficiente, incompleta o errónea no solo resulta apresurado, sino intelectualmente deshonesto. El problema nunca fue la norma, sino su incumplimiento sistemático. ¿Qué permite suponer que una nueva versión, sin financiamiento real, vaya a producir resultados distintos?