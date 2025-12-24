Análisis especializado

Un país sin (con)ciencia

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia de I+D+i) resolvió anular el financiamiento adjudicado a cientos de proyectos científicos del año 2022 y cancelar definitivamente la convocatoria 2023, dos veces postergada.