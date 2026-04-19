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Qué propone la reforma en la Ley Nacional de Salud Mental que el Gobierno envió al Congreso

El Ejecutivo ingresó al Senado una iniciativa de modificación integral de la Ley Nacional de Salud Mental que incorpora roles obligatorios para psiquiatría, cambios en el Código Civil y amplía los criterios para las internaciones involuntarias. Las principales diferencias con la norma vigente.