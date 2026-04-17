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El Gobierno nacional va a la Corte para restablecer la reforma laboral

Presentó un recurso de “per saltum”, para que el Máximo Tribunal tome directamente la causa y se expida. Argumenta que el fallo de primera instancia avanza indebidamente sobre las facultades del Congreso, al impedir la aplicación de una ley de carácter general. El debate jurídico de fondo y el impacto político.