La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Santa Fe inició el análisis de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en salud mental en el ámbito provincial. Durante la última reunión, los legisladores recibieron a la autora de la iniciativa para discutir los alcances de una normativa que busca establecer prioridades en el abordaje de las problemáticas de salud mental y consumos.
Salud mental: analizan el proyecto de emergencia y advierten sobre su complejidad
La diputada provincial Varinia Drisun destacó en diálogo con CyD Litoral la necesidad de consensos con los equipos profesionales y manifestó preocupación por los anuncios del gobierno nacional.
La presidenta de la comisión es la diputada Varinia Drisun y explicó que el proyecto ingresó formalmente en la sesión pasada y que su tratamiento requiere un análisis integral del sistema sanitario.
"La salud mental es parte de la agenda, pero no hay abordaje posible si no hay un sistema de salud integral funcionando y en articulación con otros sectores", señaló la legisladora en declaraciones a CyD Litoral.
Plazos y modificaciones técnicas
Ante los reclamos por la celeridad en la sanción de la ley, Drisun indicó que la iniciativa aborda dimensiones que afectan directamente el funcionamiento de los equipos de salud, incluyendo la intervención de trabajadores sociales y psicólogos en tareas específicas.
"Es un proyecto que tiene su complejidad; requiere afinar la punta del lápiz y va a requerir modificaciones en el caso de que haya consensos para avanzar", afirmó la diputada.
Asimismo, recordó que la Legislatura ya sancionó el año pasado una emergencia en salud y social, cuya prórroga podría ser discutida próximamente, lo que obliga a coordinar ambos marcos normativos para evitar superposiciones presupuestarias o administrativas.
El impacto del contexto nacional
La discusión se da en un escenario de creciente presión sobre el sistema público. Según datos aportados por la legisladora, se registra un incremento del 70% en las atenciones del sistema de salud provincial, derivado de personas que pierden su cobertura de obra social o no pueden afrontar los costos de coseguros y medicamentos.
En este contexto, Drisun manifestó su preocupación ante los anuncios del gobierno nacional sobre posibles modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental. "Aunque no hay un proyecto ingresado todavía, los anuncios generan preocupación en el sistema de salud todo por el impacto que tendrían en la provincia de Santa Fe", advirtió.
Finalmente, la legisladora subrayó que el abordaje de la salud mental excede la respuesta farmacológica o la internación. "Se trata de un tema complejo que tiene que ver con los vínculos y el modelo de sociedad. Hablar de una emergencia requiere responsabilidad legislativa, sanitaria y presupuestaria", concluyó.