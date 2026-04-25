“Mejoras” que no son tales

La provincia de Santa Fe sobre el proyecto de Salud Mental: “Está en discusión un modelo de cuidado”

El texto que impulsa el gobierno nacional fue presentado a ministros de Salud de todo el país luego de ser enviado al Senado. Desde Santa Fe advierten por “retrocesos” como el modelo médico-hegemónico que se propone y señalan: “El 80% de las internaciones por motivos de salud mental fueron establecidas en hospitales generales”.