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Este sábado

Nación envió al Senado las reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental

Los proyectos ingresaron al Congreso y el Gobierno Nacional esperar reactivar la actividad.

Senado de la Nación. Crédito: Xinhua/Martín ZabalaSenado de la Nación. Crédito: Xinhua/Martín Zabala
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El Gobierno nacional envió este sábado al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

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Así lo confirmaron fuentes legislativas a medios nacionales, y señalaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores.

Senado de la NaciónSenado de la Nación. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada, de la que participaron figuras como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Agenda parlamentaria y prioridades

Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.

Manuel Adorni este miércoles en conferencia. Crédito: PresidenciaManuel Adorni. Crédito: Presidencia

La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.

Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo.

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