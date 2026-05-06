Prevención

Maternidad y salud mental: por qué sentirte desbordada es más común de lo que creés

Más del 60% de las madres no expresa lo que siente por miedo al juicio social. La idealización de la maternidad, la falta de redes de apoyo y la autoexigencia impactan de lleno en el bienestar emocional durante el embarazo y el posparto.